Η νέα σειρά Gunpowder με τον Κιτ Χάρινγκτον κάνει πρεμιέρα στην Cosmote TV

H πρεμιέρα της νέας μίνι σειράς βρετανικής παραγωγής του ΗΒΟ Gunpowder, με τον Κιτ Χάρινγκτον του Game of Thrones και τη Λιβ Τάιλερ (Armageddon, The Lord of the Rings), αλλά και της μίνι σειράς μυστηρίου The Flatey Enigma του βραβευμένου Ισλανδού σκηνοθέτη Bjorn Br. Bjornsson ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Επιπλέον, οι συνδρομητές μέσα από τα κανάλια COSMOTE CINEMA θα απολαύσουν αγαπημένα blockbuster και βραβευμένες παραγωγές.

Το βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, ιστορικό δράμα Gunpowder, μας μεταφέρει στην Αγγλία του 17ου αιώνα. Εκεί, ο 33χρονος Ρόμπερτ Κάτεσμπι (Κιτ Χάρινγκτον) βρίσκεται στο κοινωνικό περιθώριο λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων. Παράλληλα, ηγείται μιας ομάδας απογοητευμένων νέων ριζοσπαστών που βρίσκονται στο χείλος οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής και σχεδιάζουν την ανατίναξη του Κοινοβουλίου και το θάνατο του Βασιλιά James I (Σάββατο 2/2, 22.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

Στο πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA 4HD ξεχωρίζει, επίσης, η πρεμιέρα της νέας μίνι σειράς μυστηρίου The Flatey Enigma, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Viktor Arnar Ingolfsson. Με επίκεντρο την Johanna, μία καθηγήτρια που θεωρείται ύποπτη για φόνο, η πλοκή ξεδιπλώνεται όταν η ίδια ανακαλύπτει την ύπαρξη ενός μεσαιωνικού χειρογράφου με έναν μυστηριώδη γρίφο, του οποίου η επίλυση μπορεί να αποδείξει την αθωότητά της (Τρίτη 5/2, 22.00). Τα επεισόδια των σειρών Gunpowder και The Flatey Enigma αμέσως μετά την προβολή τους στο COSMOTE CINEMA 4HD θα είναι διαθέσιμα on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Την Τρίτη 5/2 στις 21.00 «μεταφερόμαστε» στην Κούβα της δεκαετίας του ’90 μέσα από την ταινία Ξεχασμένος στο Διάστημα (Sergio & Sergei). Εκεί ο Σέρτζιο, ένας καθηγητής Μαρξιστικής φιλοσοφίας και ερασιτέχνης ραδιοφωνικός παραγωγός, επικοινωνεί τυχαία με τον Σεργκέι, έναν Ρώσο κοσμοναύτη που έχει εγκλωβιστεί στον διαστημικό σταθμό Μιρ και δεν μπορεί να επιστρέψει, λόγω της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης (Α’ Προβολή - COSMOTE CINEMA 1HD).

Επίσης, στη ζώνη blockbuster του COSMOTE CINEMA 1HD δεν χάνουμε την υποψήφια για 6 OSCAR® δραματική ταινία Lion, με τους Νικόλ Κίντμαν, Ντεβ Πατέλ και Ρούνεϊ Μάρα. Ο δημιουργός του Top of the Lake: China Girl Γκαρθ Ντέιβις ξεδιπλώνει την ιστορία ενός 5χρονου αγοριού που χάνεται στους δρόμους της Καλκούτας, υιοθετείται από ένα ζευγάρι στην Αυστραλία και ως ενήλικας, επιστρέφει στην Ινδία, για να ξεκινήσει ένα ταξίδι αναζήτησης της πραγματικής του οικογένειας (Κυριακή 3/2, στις 21.00).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, δεν χάνουμε την πρεμιέρα της sci-fi ταινίας Realive με πρωταγωνιστή τον Μαρκ (Τομ Χιουζ), ο οποίος μετά τη διάγνωσή του με επιθετικό καρκίνο, αποφασίζει να καταψύξει και να συντηρήσει το σώμα του με

τη βοήθεια της κρυογονικής (Παρασκευή 1/2, 22.00). Στο κανάλι ξεχωρίζει, επίσης, σε Α’ προβολή η δραματική κομεντί Please Stand By, με την Ντακότα Φάνινγκ, στον ρόλο μιας νεαρής κοπέλας με αυτισμό, η οποία αποφασίζει να

«δραπετεύσει» από το ίδρυμα που μένει και να ταξιδέψει ως το Χόλιγουντ, προκειμένου να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό σεναρίου (Σάββατο 2/2, 22.00). Την Δευτέρα 4/2, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της βραβευμένης στις Κάννες δραματικής ταινίας του Ρώσου Καντεμίρ Μπαλάγκοβ, Οι δικοί μου Άνθρωποι (Closeness), η οποία αφηγείται την ιστορία απαγωγής ενός νεαρού ζευγαριού και την προσπάθεια των συγγενών να το σώσουν ανεξαρτήτως τιμήματος (22.00).

Στο VILLAGE CINEMA HD ξεχωρίζει η δραματική ταινία Souvenir με την υποψήφια για OSCAR Ιζαμπέλ Ιπέρ, στο ρόλο της Λίλιαν, μιας τραγουδίστριας που στο παρελθόν είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό της Eurovision και πλέον εργάζεται απογοητευμένη σε ένα εργοστάσιο τροφίμων (Παρασκευή 1/2, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση τo ιστορικό δράμα Mary Shelley με την Ελ Φάνινγκ, καθώς και τη δραματική ταινία White Boy Rick του Γιαν Ντεμνάζ με τον βραβευμένο με OSCAR Μάθιου ΜακKόναχι.

Επίσης, με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (14/2), κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV το νέο pop up κανάλι, MAD Valentine Hits. Το νέο κανάλι, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 1/2 έως την Πέμπτη 14/2, θα περιλαμβάνει 10 μουσικές ζώνες (Top International Ballads, Classic Lovesongs, The Valentines Playlist, Heartbreak Hits, Top Greek Ballads, The Antivalentines Playlist, Rock Ballads, Top Duet Lovesongs, Top 100 Lovesongs, Spread the Love) με διάσημα αγαπημένα ερωτικά τραγούδια.