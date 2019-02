Ο Δημήτρης Λιγνάδης θα παρουσιάσει παράσταση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο [εικόνες]

Τα «Μαθήματα Πολέμου» που αποθέωσαν οι Financial Times και έγιναν το απόλυτο θεατρικό «talk of the town» της Αθήνας με συνεχόμενα sold out και λίστες αναμονής, ταξιδεύουν στις Βρυξέλλες.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης θα παρουσιάσει την παράσταση την Τρίτη 5 Μαρτίου στις 18:30 στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων «Yehudi Menuhin» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν ειδικής πρόσκλησης.

Tα «Μαθήματα Πολέμου» είναι μια πρωτότυπη δραματοποιημένη απόδοση της Ιστορίας του Θουκυδίδη, με τον Δημήτρη Λιγνάδη να πλαισιώνεται επί σκηνής από ομάδα νέων ηθοποιών. Τη μουσική υπογράφει ο Θoδωρής Οικονόμου, ο οποίος παίζει ζωντανά πιάνο κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Το κείμενο και η δραματουργία είναι του Γιάννη Λιγνάδη. Ιστορικός σύμβουλος, η Δρ. Ανδρονίκη Μακρή.

Το θεατρικό κείμενο του Γιάννη Λιγνάδη, που αποτελεί συρραφή ιστορικών γεγονότων, ανθολογημένων από τα πέντε πρώτα βιβλία της Ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου, επιχειρεί να αναδείξει την διαχρονική και οικουμενική ουσία της «τραγωδίας του πολέμου», τους σκοτεινούς και πολύπλοκους μηχανισμούς πίσω από το πολεμικό φαινόμενο.

Η παράσταση επιχειρεί να αποτελέσει ένα γόνιμο μάθημα: σε γνωστικό επίπεδο, συνδυάζοντας τη γνώση του αρχαίου ιστορικού λόγου με τον σύγχρονο πολιτικό προβληματισμό· σε ψυχαγωγικό επίπεδο, επικοινωνώντας τα τραγικά συναισθήματα που παράγει η πολεμική βία.

Στα πολεμικά επεισόδια της δραματικής σύνθεσης περιέχονται η πολιορκία και άλωση της μαρτυρικής Πλάταιας, ο εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα, οι μάχες της Πύλου και της Σφακτηρίας, η καταστροφή της Μήλου. Τα πολεμικά γεγονότα και άλλα δραματικά συμβάντα συναρθρώνονται, μεταξύ άλλων, με τον επιτάφιο λόγο του Περικλή, τον λοιμό στην Αθήνα, ομιλίες πολιτικών πρωταγωνιστών και στοχαστικές κρίσεις του ιστορικού.

Η μετάφραση τηρεί με συνέπεια το γράμμα και το πνεύμα της πρωτότυπης συγγραφής. Παράλληλα αναδεικνύεται η θεατρικότητα (ως προς την μορφή) και η δραματικότητα (ως προς το ενυπάρχον συναίσθημα) του κειμένου. Το ιστορικό υλικό της δραματικής αφήγησης «διαλέγεται» με ένα μουσικό διακείμενο, το οποίο εισφέρει στην ιστορική γραφή σύγχρονες νοηματικές προεκτάσεις και οξύτερο δραματικό συναίσθημα.

Τα «Μαθήματα Πολέμου» αποτελούν συμπαραγωγή του Dramaticus και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με το Σωματείο Διάζωμα στο πλαίσιο του κύκλου ΘΕΑΤΡΟ@MEGARON UNDERGROUND.