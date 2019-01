Υπέροχο: Ο Αντετοκούνμπο με παιδάκια που φορούν μπλουζάκια με ελληνική σημαία [εικόνες]

Μια φωτογραφία γεμάτη Ελλάδα...

Η φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο , που δημοσίευσαν οι Μιλγουόκι Μπακς, με τα μικρά παιδιά και τον Ελληνα σούπερ σταρ έχει κάνει αίσθηση.

Στο γήπεδο του Ντιτρόιτ ( κέρδισαν οι Μπακς τους Ντιτρόιτ Πίστονς ) διοργανώθηκε ελληνική βραδιά, με τα πιτσιρίκια να φορούν μπλούζες με την ελληνική σημαία για χάρη του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μια από αυτές τις φωτογραφίες έχει μπροστά τα παιδιά και πίσω τον Γιάννη με το αποτέλεσμα να είναι μοναδικό και να γίνεται μια ξεχωριστή εικόνα για τα social media.

Η φράση «This is why we play» και ελληνική σημαία συνόδευσαν την φωτογραφία.

Οι Πίστονς οργάνωσαν στο Ντιτρόιτ βραδιά Ελληνικής κληρονομιάς την οποία και διαφήμιζαν σε όλα τα social media. Το ακόμα πιο φοβερό μάλιστα είναι πως κατά την είσοδο των ομάδων στο παρκέ, είχαν μαζί τους και μικρά παιδιά τα οποία φορούσαν μπλουζάκια με την Ελληνική σημαία που είχε και το σήμα των Πίστονς.