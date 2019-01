Cosmote Cinema Oscars HD: Νέο pop-up κανάλι με πάνω από 80 οσκαρικές ταινίες στην Cosmote TV

Η 91η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR® πλησιάζει και η COSMOTE TV, που θα μεταδώσει αποκλειστικά τη μεγάλη κινηματογραφική βραδιά, φέρνει το νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD, με οσκαρικές ταινίες.

Το κανάλι, θα προβάλει περισσότερες από 80 ταινίες, οι οποίες έχουν βραβευτεί ή ήταν υποψήφιες για OSCAR και θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου.

Με καθημερινά 3 προβολές ταινιών ξεκινώντας από τις 18.30, το COSMOTE CINEMA OSCARS HD θα προβάλλει μεταξύ άλλων ταινίες που διεκδικούν βραβεία στα φετινά OSCAR, όπως τα Black Panther, Ένα Ήσυχο Μέρος (A Quiet Place), Εκδικητές: Ο Πόλεμος Της Αιωνιότητας, (Avengers: Infinity War), Solo: A Star Wars Story και τους περσινούς οσκαρικούς νικητές: Η πιο Σκοτεινή Ώρα (Darkest Hour), La La Land, Αόρατη Κλωστή (Phantom Thread), Εγώ, η Τόνια (I, Tonya), Μία Φανταστική Γυναίκα κ.α.

Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει επίσης βραβευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων όπως: Coco, Ποκαχόντας, H Πεντάμορφη και το Τέρας, Ψυχρά Κι Ανάποδα (Frozen), Ταρζάν, Πινόκιο,Toy Story και κλασικά blockbusters που έχουν ξεχωρίσει με πολλές υποψηφιότητες, όπως: Ο Μονομάχος (Gladiator) του Ρίντλεϊ Σκοτ, Πιάσε με αν μπορείς με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τομ Χανκς, Star Wars: Episode VIII -The Last Jedi, Ψηλά στον Αέρα (Up in the Air) με τον Τζορτζ Κλούνεϊ κ.α.

Στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κλασικά κινηματογραφικά αριστουργήματα, όπως το βραβευμένο με 7 OSCAR Τα καλύτερα Χρόνια της Ζωής μας, το Διακοπές Στη Ρώμη (Roman Holiday) και Πρόγευμα στο Τίφανις (Breakfast at Tiffany's) με την Όντρεϊ Χέπμπορν, το Cabaret των 8 OSCAR, τις 3 ταινίες του εμβληματικού franchise Ο Νονός του Φράνσις Φορντ Κόπολα κλπ.

Επίσης, θα προβληθούν και οι βραβευμένες ταινίες: Εβίτα, Άρωμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο, Οι Υπηρέτριες με τις Βαϊόλα Ντέιβις και Έμα Στόουν, Οι Άθλιοι, Η Εξιλέωση με την Κίρα Νάιτλι, Το μυστικό του Brokeback Mountain με τους Χιθ Λέτζερ, Τζέικ Τζίλενχααλ και Μισέλ Ουίλιαμς, το μιούζικαλ Dreamgirls κ.α.

Το COSMOTE CINEMA OSCARS HD θα προβάλει την Κυριακή 24/2, ζωντανά την 91η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, σε πρωτότυπη μετάδοση, στην αγγλική γλώσσα. Η τηλεοπτική κάλυψη θα ξεκινήσει στις 23.30 με τις αφίξεις στο κόκκινο χαλί και θα κορυφωθεί στις 03.00, με την έναρξη της απονομής. Η τελετή θα προβληθεί ταυτόχρονα και στο COSMOTE CINEMA 1HD με ελληνικό, απευθείας σχολιασμό από τον Γιώργο Σατσίδη και τη Χριστίνα Μπίθα που θα βρίσκονται στο Λος Άντζελες.