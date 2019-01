Ολυμπιακός: Επέστρεψε και επίσημα ο Αβραάμ Παπαδόπουλος

Καλώς ήρθες σπίτι σου Αβραάμ! / Welcome back to Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #AvraamPapadopoulos #WelcomeAvraam pic.twitter.com/uylX8c9Skq

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 28 Ιανουαρίου 2019