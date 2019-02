Πόλεις σε καμβάδες: Πολυπρόσωπες, αποπνικτικές, ξένες, θολές [εικόνες]

Η γκαλερί του Φουάρ φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Ζήνας Καδή με τίτλο «Η πόλη θα φανεί …».

Η θεματική των έργων της έκθεσης κινείται γύρω από τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με την πόλη, όποια και αν είναι αυτη, η πόλη της Αθήνας, της Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης.

«Μια πόλη ασφυκτική, απρόσωπη, θολή, αποπνικτική και ξένη. Μια πόλη που θα φανεί και θα φανερώσει την επιμονή μας να ζούμε εντός της, να ονειρευόμαστε, να κάνουμε παρέες, να ερωτευόμαστε και να επιζητούμε εναγωνίως τον άλλον» σημειώνει η καλλιτέχνις.

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στις 20:00.

«Η αγάπη μου για τη ζωγραφική ξεκινά από πολύ παλιά, από τα παιδικά καλοκαίρια στο Μόλυβο, έναν τόπο στον οποίο η ίδια η φύση και το οικιστικό περιβάλλον καταρχάς, έδιναν ερεθίσματα κι ενέπνεαν με πολλούς τρόπους» σημειώνει η Ζήνα Κάδη.

«Έναν τόπο στον οποίο η τέχνη απλώς συνέβαινε. Από τις συναυλίες μέχρι τις παραστάσεις και τις εκθέσεις. Από τα πρόχειρα καβαλέτα των φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών στο δρόμο (λειτουργούσε τότε Παράρτημα της Σχολής εκεί), μέχρι τις εκθέσεις ζωγραφικής κάτω από το ευαίσθητο αλλά και αυστηρό βλέμμα των καθηγητών τους».

«Το ενδιαφέρον μου για τη ζωγραφική καλλιεργείτο βέβαια κι από την οικογένεια, στην οποία υπήρχαν άνθρωποι μεγαλύτεροι που εξέφραζαν το ταλέντο και το πάθος τους ζωγραφίζοντας συνεχώς και καθοδηγώντας με. Από τότε μέχρι σήμερα ζωγραφίζω, μόνη μου, στο σχολείο, σε ιδιωτικά εργαστήρια ζωγραφικής,, δίπλα σε ζωγράφους. Νιώθω πως ό,τι άλλο έκανα στη ζωή μου ήταν παράδρομοι και μονοπάτια. Νιώθω πως η λεωφόρος μου είναι τα πινέλα και τα χρώματα» καταλήγει η Ζήνα Καδή





Who iw who

«Γεννήθηκα κι έζησα τα πρώτα παιδικά μου χρόνια στο Μόλυβο της Λέσβου, γενέθλιο τόπο της οικογένειας της μητέρας μου. Αποφοίτησα από το Αρσάκειο Αθηνών, σπούδασα κοινωνιολογία στο Πάντειο και έκανα μεταπτυχιακό MBA(Master in Business Administration). Μιλώ aγγλικά και ιταλικά. Εργάστηκα σε θέσεις που έχουν σχέση με τις σπουδές μου, στον ιδιωτικό τομέα (Mercedes Benz) και στο δημόσιο ως Επιστημονικός Συνεργάτης (Γραφεία Βουλής). Ζω με τον άντρα μου και τα δυο μου παιδιά στη Βούλα. Τα τελευταία χρόνια έχω αφοσιωθεί στη ζωγραφική, φοιτώ σε ιδιωτικά εργαστήρια ζωγραφικής σε μια μακρά κι επίμονη προετοιμασία για την ΑΣΚΤ» αναφέρει η Ζήνα Κάδη.

«Η πόλη θα φανεί …»

Διάρκεια Έκθεσης: 7/2/2019 έως 17/2/2019

Εγκαίνια: Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 στις 20:00, Μητροπόλεως 72 & Χριστοπούλου 6 (Μοναστηράκι) FREE ENTRANCE