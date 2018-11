Mε 0,20€ κέρδισε περισσότερα από 147.000€ στο Vegas του Stoiximan.gr

Μία τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα βίωσε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (23/11) ένα μέλος του Stoiximan.gr.

Με μόλις 0,20€, τίναξε την μπάνκα στον αέρα κερδίζοντας 147.403€ στο Stoiximan Καζίνο!

“Ήταν απίστευτο το συναίσθημα της νίκης”, ανέφερε ενθουσιασμένος ο dvl***** σε επικοινωνία με την ομάδα του Καζίνο τoυ Stoiximan.gr . “Ήμουν σπίτι μου, στο αγαπημένο Divine Fortune και σκεφτόμουν ότι μπορεί να έρθει το τζακ-ποτ. Ειδικά όταν είδα ότι μένουν δύο νομίσματα, πίστεψα ότι θα το κερδίσω!”, συμπλήρωσε.

Ο μεγάλος νικητής ζει σε νησί των Επτανήσων και όπως τόνισε “θα φροντίσω να αποταμιεύσω τα χρήματα γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας.”

Και τώρα, λίγο μετά τα 50 του χρόνια πήρε… νωρίτερα ένα ιδιαίτερο δώρο Χριστουγέννων χάρη σε αυτο το μεγάλο ποσό που κέρδισε στο Vegas του Stoiximan.gr, παίζοντας μόλις 0,20€. Άλλωστε, δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική ατάκα από το “αξέχαστο δώρο Χριστουγέννων” που ανέφερε για όσα βίωσε στο σπίτι του το βράδυ της περασμένης Παρασκευής!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Video Slot “Divine Fortune”, στο οποίο κέρδισε ο τυχερός Επτανήσιος, έδωσε σε νέο τζακ-ποτ την Τρίτη (27/11) 45.844€ με ποντάρισμα 0,80€, έχοντας μοιράσει συνολικά περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ* σε τζακ-ποτ που αφορούσαν αποκλειστικά τα μέλη του Stoiximan.gr.

* αφορά την περίοδο Ιανουάριος 2017-Νοέμβριος 2018

