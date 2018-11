Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στα 40 της ολόγυμνη, εξώφυλλο στο GQ [εικόνες]

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν θα γίνει 40 ετών σε πέντε μήνες, αλλά σίγουρα δεν δείχνει τόσο.

Η διάσημη τηλεπερσόνα μοιάζει με εικοσάρα στο εξώφυλλο του περιοδικού GQ Mexico για το τεύχος Ιανουαρίου, φορώντας μόνο ένα κορμάκι.



Η 39χρονη μητέρα τριών παιδιών, δεν άφησε απολύτως τίποτα στην φαντασία, καλύπτοντας τα στήθη της με το ένα χέρι, προσφέροντας στον θεατή μια ματιά στο γυμνό κορμί της.



Εκτός όμως από αυτή την φωτογραφία, η Κόρτνεϊ τα βγάζει όλα και πάλι στην φόρα σε μια ασπρόμαυρη εκδοχή, όπου την δείχνει ξαπλωμένη στο τσιμέντο και ολόγυμνη.

Η φωτογράφηση για το περιοδικό έγινε από τον βετεράνο φωτογράφο Μαικλ Σβαρτς σε μια μοντέρνα έπαυλη.

Οι εικόνες είναι καταπληκτικές, αποδεικνύοντας πως η Κόρντεϊ απέχει πολύ από την «λιγότερο συναρπαστική» όπως την είχε χαρακτηρίσει η αδερφή της Κιμ στο ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashian».

Η τηλεπερσόνα, που χώρισε από τον 25χρονο σύντροφό της Γιούνες Μπεντζίμα τον Αύγουστο, δήλωσε στο GQ Mexico πως ελπίζει να βρει τον άνδρα με τον οποίο θα περάσει την υπόλοιπη ζωή της.

«Είναι πολύ σημαντικό ο σύντροφός μου να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να ξέρει ποιος είναι, ώστε να μην χρειάζεται να δείχνει τίποτα σε κανέναν. Πρέπει επίσης να έχει κατανόηση και να με δέχεται γι’ αυτό που είμαι. Εάν δεν τα έχει αυτά, απλά δεν μου κάνει» είπε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.



Να σημειωθεί πάντως πως είναι το πρώτο εξώφυλλο της Κόρτνεϊ για το συγκεκριμένο περιοδικό. Η αδερφή της Κιμ έχει ήδη εμφανιστεί στο GQ US αρκετές φορές ενώ και η Κάιλι Τζένερ έκανε ένα εξώφυλλο με τον Τράβις Σκοτ.

Φωτογραφίες: Twitter