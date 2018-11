Η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχεται ότι πήρε έκσταση δύο φορές στη ζωή της – Στον πρώτο της γάμο και στο sex tape [εικόνες]

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν σταματά να σοκάρει τον κόσμο όλο.

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς ριάλιτι στο οποίο πρωταγωνιστεί, το «Keeping Up With the Kardashians», η διάσημη τηλεπερσόνα έκανε μια αναφορά στα «άγρια» χρόνια που είχε κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Σκοτ Ντίζικ και την Κένταλ Τζένερ και αποκάλυψε πως είχε πάρει έκσταση.

Η 38χρονη παραδέχτηκε πως είχε πάρει έκσταση όταν παντρεύτηκε τον μουσικό παραγωγό Ντέιμον Τόμας και όταν είχε τραβήξει την περίφημη ταινία του σεξ με τον Ρέι Τζι.

«Παντρεύτηκα έχοντας πάρει έκσταση – την πρώτη φορά. Πήρα έκσταση μία φορά και παντρεύτηκα. Πήρα ξανά και έκανα την σεξουαλική ταινία» είπε στην αδερφή της Κένταλ Τζένερ και τον Σκοτ Ντίζικ.

Ο Ντίζικ έμεινε άφωνος και η Κιμ διευκρίνισε ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών όταν έκανε την σεξουαλική ταινία με τον τραγουδιστή το 2003. «Όλοι το ήξεραν. Τα σαγόνια μου κουνιόνταν διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας» είπε η Κιμ.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Ντέιμον κλέφτηκαν το 2000, και χώρισαν το 2004 – επικαλούμενοι ασυμβίβαστες διαφορές.

Σύμφωνα όμως με τα δικαστικά έγγραφα, η Καρντάσιαν ανέφερε ενδοοικογενειακή βία από τον Τόμας. Στα έγγραφα αναφερόταν πως ο μουσικός παραγωγός του Χόλιγουντ χτυπούσε την Κιμ στο πρόσωπο, την έριχνε στους τοίχους, αφήνοντάς της μελανιασμένη και κακοποιημένη.

Τον Φεβρουάριο του 2007, διέρρευσε η ταινία με την Κιμ και τον Ρέι Τζι, απογειώνοντας ουσιαστικά την φήμη της και κάνοντάς την γνωστή σε όλο τον κόσμο.