Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος WIND mBA -Στρατηγική προτεραιότητα για τη WIND η συνεχής επένδυση στους ανθρώπους της [εικόνες]

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε o πρώτος κύκλος του προγράμματος ανάπτυξης στελεχών “WIND mBA" για 23 telecom experts της εταιρείας.

Τα στελέχη επέστρεψαν στα θρανία για να εμβαθύνουν περισσότερο σε θέματα στρατηγικής, καινοτόμων προσεγγίσεων και σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και προοπτικές στην καθημερινή τους εργασία.

Με στρατηγική προτεραιότητα την αδιάκοπη εξέλιξη και ανάπτυξη των Ανθρώπων της σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, η WIND παρείχε και το 2018 περισσότερες από 33.000 ώρες εκπαίδευσης σε τεχνικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες μέσω των προγραμμάτων Pathfinder, Customer Experience, Power BI, Re-think, αλλά και τη συμμετοχή των στελεχών της σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών καταξιωμένων οργανισμών και ακαδημαϊκών φορέων όπως το WIND mBA που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ALBA.

Το πρόγραμμα mini Business Administration παρείχε μια πολύπλευρη μαθησιακή εμπειρία δίνοντας στους 23 συμμετέχοντες και επικεφαλής ομάδων της WIND την ευκαιρία να διευρύνουν περισσότερο τις γνώσεις τους στη σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων θεματικές ενότητες όπως Business Economics, Design Thinking & Customer Experience, Management in the era of Digital Transformation κ.α.

‘’Αναδεικνύοντας καθέναν και καθεμιά της μεγάλης μας ομάδας σε συνολικό επιχειρησιακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ορίσαμε την ανάπτυξη σε στρατηγική προτεραιότητα και επενδύουμε σε αυτή. Μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών με εξειδικευμένα προγράμματα, εμπιστευόμενοι τους ανθρώπους μας να επιχειρήσουν καθημερινά σε νέα πεδία, αναπτύσσουμε συνεχώς δεξιότητες που υποστηρίζουν την αέναη προσωπική μας εξέλιξη, ανεξαρτήτου εξειδίκευσης και ρόλου, εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος. Είμαστε περήφανοι γιατί η επένδυση στους ανθρώπους μας αντανακλά θετικά στην οικονομία της χώρας και στην κοινωνία’’ επισημαίνει σχετικά με τις δράσεις συνεχούς μάθησης της WIND, η Ιωάννα Τσίτουρα, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού.