Η σειρά Designated Survivor με τον Κίφερ Σάδερλαντ έρχεται στην Cosmote TV [βίντεο]

Η πρεμιέρα της σειράς Designated Survivor, κινηματογραφικά blockbuster και πολυβραβευμένες ταινίες ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, η πολυσυζητημένη δραματική σειρά Designated Survivor, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Κίφερ Σάδερλαντ κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV το Σάββατο 24/11 στις 23.00. Αυτή τη φορά, ο Κίφερ Σάδερλαντ ενσαρκώνει έναν πολιτικό, ο οποίος αναλαμβάνει ξαφνικά τα ηνία της προεδρίας των ΗΠΑ, όταν όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι για τη διαδοχή σκοτώνονται σε μία μυστηριώδη έκρηξη.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, έρχεται σε Α’ προβολή η πολυσυζητημένη τελευταία ταινία της τριλογίας Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Η Απελευθέρωση (Fifty Shades Freed) με την Ντακότα Τζόνσον και τον Τζέιμι Ντόρναν (Κυριακή 25/11, 21.00, ζώνη Blockbuster). Παράλληλα, στο κανάλι ξεχωρίζουν η πρεμιέρα της βραβευμένης στις Κάννες δραματικής ταινίας Mimosas, για την πορεία ενός καραβανιού στο Μαρόκο, που συνοδεύει έναν ετοιμοθάνατο σεΐχη στην τελευταία του κατοικία (Τρίτη 27/11, 21.00), αλλά και αυτή της ταινίας δράσης 12 Δυνατοί (12 Strong) με τους Κρις Χέμσγουορθ, Μάικλ Σάνον, Μάικλ Πένα (Δευτέρα 26/11, 21.00, ζώνη Action).

Τέλος, στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζει σε Α΄προβολή η δραμεντί Η Άλλη Όψη της Ελπίδας (The Other Side of Hope) του πολυβραβευμένου Φινλανδού σκηνοθέτη Ακι Καουρισμάκι, για έναν πλασιέ ο οποίος όταν κερδίσει μια καλή παρτίδα στο πόκερ, εγκαταλείπει την οικογένεια και τη δουλειά του και ανοίγει ένα εστιατόριο στο οποίο προσλαμβάνει μερικούς αντισυμβατικούς υπαλλήλους, ανάμεσά τους και τον Σύρο πρόσφυγα Καλέντ (Πέμπτη 29/11, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν τη βραβευμένη στο φεστιβάλ των Καννών και την επίσημη υποψηφιότητα της Φινλανδίας για OSCAR® Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας βιογραφική ταινία Η Πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλλι Μάκι (The Happiest Day in the Life of Olli Maki) (Παρασκευή 23/11, 22.00), καθώς και την επίσης βραβευμένη στις Κάννες δραματική ταινία Αποχαιρετισμός στη Γλώσσα (Goodbye to Language) του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ – όλα σε Α’ προβολή.

Στο κανάλι κάνουν επίσης πρεμιέρα η βραβευμένη με César γαλλική δραματική ταινία Μαργκερίτ (Marguerite) του Ξαβιέ Tζιανολί (Τετάρτη 28/11, 22.00, ζώνη Ladies First), αλλά και η ταινία δράσης Salty (Αποστολή Στη Χιλή), με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας (Σάββατο 24/11, 22.00). Την Παρασκευή 30/11, στις 22.00, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της συνέχειας του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ του BBC Earth «Πλανήτης Γη», Πλανήτης Γη: Μια Υπέροχη Μέρα (Earth: One Amazing Day) (ζώνη Doc o’ Clock). Τέλος, στο κανάλι προβάλλεται και η ταινία Ο Κανόνας της Σιωπής (The Company you Keep), στο πλαίσιο του μηνιαίου αφιερώματος στον μοναδικό Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Τρίτη 27/11, 22.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, από την Τρίτη 27/11, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση την κωμωδία Ένα Φανταστικό Σπίτι (Ideal Home), για ένα ομόφυλο ζευγάρι που βλέπει την καθημερινότητά του να αναστατώνεται ύστερα από την έλευση ενός 10χρονου παιδιού στη ζωή τους.