Αυτές είναι οι φωτογραφίες από τα διαλυμένα πανεπιστήμια που έδωσε ο Μητσοτάκης στην Βουλή

Με φωτογραφίες που κατέθεσε στην Βουλή συνόδευσε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, τις καταγγελίες του για το χάος που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Φωτογραφίες που δείχνουν πώς τα ΑΕΙ έχουν παραδοθεί στο χάος των μπαχαλάκηδων. Εικόνες που δεν συναντούμε φυσικά σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης.

Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κάνατε αναφορές, κ. Τσίπρα, στο εξωτερικό και μας είπατε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, συμβαίνουν σε πολλά Πανεπιστήμια και σε πιο προηγμένες χώρες. Μα, είστε σοβαρός, κ. Τσίπρα; Υπάρχει Πανεπιστήμιο σήμερα στην Ευρώπη το οποίο παρουσιάζει την εικόνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου; Πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα κ. Τσίπρα; Πού υπάρχει αυτή η εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης, αυτό το αχούρι, αυτό το μπες-βγες των συμμοριών μες στα Πανεπιστήμια; Έχετε πάει να περπατήσετε στην Πατησίων, κ. Τσίπρα; Να δείτε τι συμβαίνει κάθε φορά που εμφανίζεται η Αστυνομία και πώς οι διάφοροι έμποροι ναρκωτικών και παραεμπορίου εισβάλλουν μέσα στο Οικονομικό πανεπιστήμιο και η Αστυνομία, στη συνέχεια, απομακρύνεται αμέριμνη; Έχετε δει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Γιατί ισχυρίζεστε ότι εμείς, αναδεικνύοντας μια πραγματικότητα την οποία συμμερίζονται όλοι οι φοιτητές -ή εν πάση περιπτώσει η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών- και η μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών, δυσφημούμε το δημόσιο πανεπιστήμιο; Επειδή αναδεικνύουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πραγματικό; Δεν μου λέτε, όταν το Reuters εδώ κάνει ρεπορτάζ «Greek university halts classes to protest over drug use on its doorstep», («Ελληνικό πανεπιστήμιο σταματάει τα μαθήματα για να διαμαρτυρηθεί για την χρήση ναρκωτικών στην είσοδό του») ή η Deutsche Welle «Greek universities provide safe haven for drug gangs» («Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν γίνει ασφαλές καταφύγιο για τις συμμορίες ναρκωτικών»), εμείς τα καθοδηγούμε αυτά τα δημοσιεύματα;».

Δείτε τις φωτογραφίες από τα Πανεπιστήμια που κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή: