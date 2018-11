Τζον Φ. Κένεντι: Τα βρώμικα μυστικά του προέδρου -Οι πόρνες, τα ναρκωτικά και η Τζάκι

55 χρόνια μετά τη δολοφονία του JFK, οι βιογράφοι της οικογένειας Kennedy, ισχυρίζονται πως το παραμύθι του Κάμελοτ είχε πολλούς δράκους. Και κανέναν πρίγκιπα.

«Ο Kennedy έφτιαξε ένα ποτό και γλίστρισε σε μια αναπαυτική πολυθρόνα. Υστερα από λίγο, ακούστηκαν γυναικείες φωνές από το γυμναστήριο. Ο Dave Powers (ένας από τους πιο έμπιστους βοηθούς του) ξεκλείδωσε την πόρτα που συνέδεε το δωμάτιο με το χώρο της πισίνας και μπήκαν μέσα δυό νεαρά κορίτσια, εκεί γύρω στα είκοσι. Για να τις ξεχωρίζουν, οι άντρες της Μυστικής Υπηρεσίας τις είχαν βγάλει Fiddle και Faddle. Η μία δούλευε για την Evelyn Lincoln, την ιδιαιτέρα γραμματέα του προέδρου, η άλλη για τον Pierre Salinger. H Fiddle και η Faddle συνόδευαν συχνά τον πρόεδρο στα περισσότερα ταξίδια του εκτός Ουάσιγκτον κι άλλο τόσο συχνά λάβαιναν και τηλεφωνήματα στη μέση της νύχτας να “αναφερθούν στον Πρόεδρο για να αναλάβουν υπηρεσία”.(…..). Ο πρόεδρος τελείωσε το ποτό του, το ακούμπησε στο τραπεζάκι κι έβγαλε το μπουρνούζι του. Δε φορούσε εσώρουχα. Εκανε ένα βήμα μες στην πισίνα -το νερό ήταν ζεστό, για να ανακουφίζει τον χρόνιο πόνο του στην πλάτη. Η Fiddle και η Faddle τον ακολούθησαν. Άπλωσε τα χέρια του, τις τράβηξε και τις έβαλε να καθήσουν στα γόνατά του. Οι παλάμες του αγκάλιασαν τα στήθη τους. Μετά, με τον ίδιο αυταρχικό τόνο στη φωνή που είχε χρησιμοποιήσει για να διατάξει τον βοηθό του να αφήσει ανοιχτή την οροφή της προεδρικής λιμουζίνας στο Ντάλλας, ο John Kennedy είπε στην Fiddle και τη Faddle, ακριβώς τι ήθελε να του κάνουν…». (Εdward Klein, The Kennedy Curse: Why Tragedy Has Haunted America's First Family for 150 years)...

