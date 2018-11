SHIPPING LEADERS IN RESIDENCE για 2η χρονιά από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά ο θεσμός «SHIPPING LEADERS IN RESIDENCE» της Σχολής Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με τη διοργάνωση διάλεξης με θέμα «Introducing the concept of Resilience into Maritime Safety», την Τρίτη 27/11/2018 (19:00-21:00) στο αμφιθέατρο του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, στο Campus Πειραιά [Κολοκοτρώνη 110].

Προσκεκλημένος ομιλητής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αυτή τη φορά είναι ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο Capt. Δημήτρης Ασλάνογλου, Training Manager της ELETSON CORPORATION, ο οποίος θα μιλήσει για τη σημαντικότητα της ανθεκτικότητας και της ανακλαστικής μάθησης για τη βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο ναυτικό επάγγελμα, με στόχο την ασφάλεια του πληρώματος.

Η διάλεξη απευθύνεται σε φοιτητές ναυτιλιακών και στο κοινό και η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ: κα Αναστασία Παπασταύρου, Τ 210 4121200, apapastavrou@mitropolitiko.edu.gr

Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο του θεσμού «SHIPPING LEADERS IN RESIDENCE», το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξενεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ηγετικές φυσιογνωμίες και εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου της Ναυτιλίας, οι οποίοι μοιράζονται την πολυετή εμπειρία τους, τόσο με το φοιτητικό, όσο και με το ευρύ κοινό. Οι φιλοξενούμενες διαλέξεις κάθε φορά αφορούν ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη ναυτική πραγματικότητα, αλλά και με τις τελευταίες εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο παγκοσμίως.

Περισσότερα στο www.mitropolitiko.edu.gr