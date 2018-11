Ο Τομ Χανκς έγραψε βιβλίο -Μια συλλογή διηγημάτων με καθημερινούς ήρωες

Μία συλλογή διηγημάτων έγραψε ο Τομ Χανκς με συνδετικό στοιχείο ...μια γραφομηχανή.

Το βιβλίο του Τομ Χανκς θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά από τον Παττάκη με τίτλο «Ασυνήθιστα στοιχεία» σε μετάφραση Χίλντα Παπαδημητρίου.

Η ιστορία του βιβλίου;

Μία πυρετική, αστεία σεξουαλική σχέση μεταξύ δύο φίλων. Ένας βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου που αντιμετωπίζει τα συναισθηματικά και σωματικά τραύματά του. Ένας ηθοποιός δεύτερης διαλογής που βρίσκεται ξαφνικά στα φώτα της δημοσιότητας και μια χαοτική περιοδεία δημοσιογραφικής προώθησης. Ένας αρθρογράφος στην εφημερίδα μιας μικρής πόλης, με απαρχαιωμένες απόψεις για τον σύγχρονο κόσμο.

Μια γυναίκα που προσαρμόζεται στη ζωή μετά το διαζύγιο, σε μια καινούρια γειτονιά. Τέσσερις φίλοι που πάνε μέχρι τη Σελήνη και επιστρέφουν, με έναν πύραυλο κατασκευασμένο στην πίσω αυλή ενός σπιτιού. Ένας έφηβος σέρφερ που ανακαλύπτει τυχαία την κρυφή ζωή του πατέρα του.

Πρόκειται για ορισμένους από τους ανθρώπους και τις καταστάσεις που διερευνά ο Τομ Χανκς στο πρώτο του έργο μυθοπλασίας, μια συλλογή διηγημάτων που αναλύουν με εξαιρετική τρυφερότητα, χιούμορ και οξυδέρκεια την ανθρώπινη κατάσταση και τα πάσης φύσεως ελαττώματά της.

Μια γραφομηχανή διαδραματίζει κάποιο ρόλο

Τα διηγήματα έχουν έναν συνδετικό κρίκο: στο καθένα, μια γραφομηχανή διαδραματίζει κάποιο ρόλο, άλλες φορές περιθωριακό, άλλες κεντρικό. Για πολλούς, οι γραφομηχανές αντιπροσωπεύουν ένα επίπεδο μαστοριάς, ομορφιάς και μοναδικότητας, που απαντάται όλο και πιο σπάνια στον σύγχρονο κόσμο.

Στα διηγήματά του, ο Χανκς φτάνει με κομψότητα σε αυτό το αντάξιο μιας γραφομηχανής επίπεδο.

Γνωστός για την ειλικρίνεια και την ευαισθησία του ως ηθοποιός, ο Τομ Χανκς μεταφέρει και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά στη γραφή του. Κινούμενο εναλλάξ μεταξύ του παιγνιώδους, του συγκινητικού και, περιστασιακά, του μελαγχολικού, το «Ασυνήθιστα στοιχεία» είναι ένα βιβλίο που θα χαροποιήσει και ταυτόχρονα θα ξαφνιάσει τα εκατομμύρια των θαυμαστών του.

Επιπλέον τον καθιερώνει ως μια καλοδεχούμενη και υπέροχη νέα φωνή της σύγχρονης μυθοπλασίας, μια φωνή που χώνεται διορατικά κάτω από την επιφάνεια της φιλίας, της οικογένειας, της αγάπης και της φυσιολογικής, καθημερινής συμπεριφοράς.

Ο Τομ Χανκς είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στους New York Times, στο Vanity Fair και στο The New Yorker. Αυτή είναι η πρώτη συλλογή διηγημάτων του.



«Όταν διαβάζεις το Ασυνήθιστα στοιχεία του Τομ Χανκς είναι σαν να ανακαλύπτεις ότι η Alice Munro είναι επίσης η σημαντικότερη ηθοποιός της εποχής μας» αναφέρει, για τον συνάδελφό της πλέον, η συγγραφέας Ann Patchett.