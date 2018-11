Το WRC ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια Cosmote Sport έως και το 2020

Η COSMOTE TV εξασφάλισε την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση του World Rally Championship (WRC) έως και το 2020, προσφέροντας στους συνδρομητές της πάνω από 150 ώρες live προγράμματος ανά αγωνιστική περίοδο.

Η κορυφαία διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού φιλοξενείται αποκλειστικά στην COSMOTE TV από το 2013, ενώ από το 2019 το πρόγραμμα των μεταδόσεων ενισχύεται σημαντικά.

Η αγωνιστική δράση του WRC ξεκινά τον Ιανουάριο του 2019, με τον αγώνα του Μόντε-Κάρλο (24-27/1), ενώ ακολουθούν οι αγώνες της Σουηδίας (14-17/2), του Μεξικό (7-10/3), της Γαλλίας (28-31/3) και της Αργεντινής (25-28/4).

Από τη νέα χρονιά, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τουλάχιστον 10 ειδικές διαδρομές ανά αγώνα, δηλαδή 5 φορές περισσότερη δράση συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα, αυξάνονται και οι αγώνες: από τους 13 αγώνες ανά αγωνιστική περίοδο που περιελάμβανε η διοργάνωση τα τελευταία 9 χρόνια, το 2019 θα πραγματοποιηθούν 14 αγώνες, με την προσθήκη της Χιλής, ενώ το 2020 αναμένεται να αυξηθούν στους 15, με την προσθήκη της Ιαπωνίας και της Κένυας.

Επίσης, από τη νέα αγωνιστική περίοδο, οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον δικό τους αριθμό στα αυτοκίνητα, όπως γίνεται στις κορυφαίες διοργανώσεις της Formula 1 και του MotoGP. Μέσα από τις εκπομπές Grand Prix, οι φαν του πρωταθλήματος θα ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις πριν και μετά τους αγώνες, τα καλύτερα στιγμιότυπα και την ανασκόπηση κάθε αγώνα, μέσα από αναλύσεις και σχόλια των ειδικών ρεπόρτερ των καναλιών COSMOTE SPORT.

«Είναι χαρά μας που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με το WRC. Η κορυφαία αυτή διοργάνωση φιλοξενείται στην τηλεοπτική στέγη της COSMOTE TV από το 2013. Μάλιστα, από φέτος το πρόγραμμα του WRC ενισχύεται με περισσότερες διαδρομές και επιπλέον αγώνες για ακόμη περισσότερο θέαμα. Μέσα από την ποιοτική κάλυψη της δημοσιογραφικής ομάδας των καναλιών COSMOTE SPORT και τις διαδραστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε, οι συνδρομητές μας έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία μηχανοκίνητου αθλητισμού», δήλωσε ο Διευθυντής Content & Production Operations της COSMOTE TV, Δημοσθένης Βασιλόπουλος.

«Η επέκταση της συνεργασίας μας με την COSMOTE TV, εξασφαλίζει τη συνέχεια της ζωντανής και αποκλειστικής μετάδοσης του WRC. Η COSMOTE TV αποτελεί την τηλεοπτική στέγη που μεταδίδει τα κορυφαία παγκοσμίως πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα και οι φαν του WRC μπορούν να απολαύσουν ακόμη περισσότερο θέαμα που έρχεται τη νέα σεζόν», δήλωσε ο Oliver Ciesla, Managing Director του WRC.

Τα 10 κανάλια COSMOTE SPORT1, είναι διαθέσιμα μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO, από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής στην Ελλάδα, αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπηρεσία COSMOTE TV GO παρέχεται εντελώς δωρεάν, ως πρόσθετη υπηρεσία σε συνδρομητές COSMOTE TV ή διατίθεται σε μεμονωμένα πακέτα COSMOTE TV GO (SPORTS, CINEMA, DOCUMENTARIES).