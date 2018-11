Εντονο ενδιαφέρον για την ελληνική «Χρυσή Βίζα» στην Ινδία

Σημαντικές επαφές με επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς στο Νέο Δελχί, μεταξύ 16 με 18 Νοεμβρίου 2018, περιελάμβανε η αποστολή που διοργάνωσε ο Enterprise Greece, με επικεφαλής τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, Γρηγόρη Στεργιούλη.

Η αποστολή αποτέλεσε συνέχεια του Ελληνο-Ινδικού Επιχειρηματικού Φόρουμ που συνδιοργάνωσε ο οργανισμός στην Αθήνα, τον περασμένο Ιούνιο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Ινδίας στην Ελλάδα.

Με σκοπό την ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων, ο οργανισμός συνδιοργάνωσε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου επενδυτική εκδήλωση, σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία των Ινδικών Βιομηχανιών (Confederation of Indian Industry - www.cii.in), στην οποία παρουσιάστηκαν από τον κ. Στεργιούλη και τον διευθυντή Προσέλκυσης Επενδύσεων του οργανισμού, Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας και οι επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους αιχμής. Στην εκδήλωση συμμετείχαν σημαντικοί Ινδοί επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων από τους κλάδους του τουρισμού, της μεταποίησης, των κατασκευών, της εξόρυξης, των τροφίμων, της ενέργειας και της τεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συνομοσπονδία των Ινδικών Βιομηχανιών ιδρύθηκε το 1895 και εκπροσωπεί περισσότερες από 300.000 επιχειρήσεις από 265 ινδικές επιχειρηματικές ενώσεις.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις εισαγωγικές ομιλίες του κ. Tejpreet Chopra, συμπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής του CII για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Μεταποίηση στην Ινδία και του Πάνου Καλογερόπουλου, πρέσβη της Ελλάδος στο Νέο Δελχί.

Παράλληλα, ο οργανισμός συμμετείχε για πρώτη φορά στην Διεθνή Έκθεση Ακινήτων IREX India 2018 (www.irexindia.com), με περίπτερο, με σκοπό την προώθηση επενδύσεων στην Ελλάδα, στους κλάδους του τουρισμού και των ακίνητων και την προώθηση του Προγράμματος Golden Visa.

Το ελληνικό περίπτερο συγκέντρωσε το έντονο και αδιάλειπτο ενδιαφέρον των εκατοντάδων επισκεπτών της έκθεσης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα Golden Visa και τα πλεονεκτήματά του. Ο οργανισμός Enterprise Greece είχε επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους επενδυτές και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους κλάδους στη χώρα μας, στο πλαίσιο ειδικής παρουσίασης στο παράλληλο συνέδριο που διοργανώθηκε. Στο ίδιο συνέδριο ο κ. Στεργιούλης συμμετείχε, με εκπροσώπους άλλων χωρών, σε πάνελ συζήτησης, υπό το συντονισμό της δημοσιογράφου του CNBC Manisha Natarajan. Τη συγκεκριμένη έκθεση επισκέφτηκαν περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες.

Τέλος, η αποστολή του Enterprise Greece συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη της Ομοσπονδίας των Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry - FICCI, www.ficci.in) με τα οποία συμφώνησαν την υλοποίηση κοινών δράσεων στην Ελλάδα και την Ινδία εντός του 2019.

Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού Enterprise Greece για τη διείσδυση στην αγορά της Ινδίας, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών, και αποτελεί τον προπομπό σχετικών δράσεων εντός 2019 και 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η Ινδία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με πληθυσμό άνω των 1,3 δισ. κατοίκων, μεταξύ των οποίων και 300.000 εκατομμυριούχοι, οι οποίοι αυξάνονται με ρυθμό περίπου 20% το χρόνο.