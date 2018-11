Το βραβείο της Ινδίας στην Ελλάδα -Καλύτερος τουριστικός προορισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Με το βραβείο του «Καλύτερου τουριστικού προορισμού πολιτιστικής κληρονομιάς - Best Heritage Destinations in the World» διακρίθηκε η Ελλάδα στα διεθνή ταξιδιωτικά βραβεία της Ινδίας «India’s Best Awards ΙΒΑ 2018».

Οπως αναφερει το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι αναγνώστες του έγκριτου ταξιδιωτικού περιοδικού της Ινδίας «Travel+Leisure India & South Asia» ανέδειξαν την χώρα μας, ως τον κορυφαίο προορισμό παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας διεθνώς.

Η νέα αυτή διάκριση, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, αποτυπώνει την ισχυρή δυναμική που έχει αναπτυχθεί για τον ελληνικό τουρισμό στην Ινδία, καθώς αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα το στρατηγικό άνοιγμα της ινδικής τουριστικής αγοράς, επιφέροντας ήδη σημαντικά αποτελέσματα και υπερδιπλασιασμό των αεροπορικών αφίξεων από την Ινδία στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

O ΕΟΤ υλοποιώντας τη στρατηγική επικοινωνίας του υπουργείου Τουρισμού συμμετέχει τα δύο τελευταία χρόνια ενεργά στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «Outbound Travel Mart» στο Μουμπάϊ. Επίσης, προωθεί την Ελλάδα ως διεθνή ελκυστικό προορισμό για την φιλοξενία μεγάλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών της Ινδίας, με στόχο την άμεση ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Ινδία προς την Ελλάδα και την προβολή της χώρας σε όλη την Ασία μέσου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.