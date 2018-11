5 χτενίσματα της Κάρι Μπράντσο ιδανικά για βραδινές εμφανίσεις και όχι μόνο

Όσα χρόνια και αν περάσουν, η Κάρι Μπράντσο παραμένει αγαπημένο fashion icon.

Ένα icon που απέδειξε ότι το στιλ έχει απόλυτη σχέση με την προσωπικότητα. Όσο τολμηρό, εκκεντρικό, μοντέρνα συνδυασμένο είναι το outfit που έχουμε επιλέξει, αν εμείς νιώθουμε αυτοπεποίθηση και όμορφα με τον εαυτό μας όταν το φοράμε, το υποστηρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλη γυναίκα. Είναι ένα look δικό μας και μας ταιριάζει απόλυτα. Αυτό είναι κάτι που συνειδητοποιήσαμε μέσα από τα μοναδικά outfits της Carrie Bradshaw ή αλλιώς της SJP, της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μέσα από το ρόλο της στο «Sex and the City».

Και όσο τολμηρή ήταν με τις στιλιστικές της επιλογές, τόσο minimal ήταν με το μακιγιάζ της.

Από την άλλη τα χτενίσματά της ήταν πάντα εντυπωσιακά και εύκολα να τα δημιουργήσουμε ακόμα και μόνες μας. Χτενίσματα που μέχρι σήμερα μπορούμε να επιλέξουμε για τις βραδινές μας εμφανίσεις.

