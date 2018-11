Must tips για να κυκλοφορείς το αυτοκίνητό σου το χειμώνα like a boss!

Όπως λέει και το λαϊκό άσμα «δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα... κρύο δεν έκανε ποτέ» αλλά τι συμβαίνει εκείνες τις λίγες μέρες του χρόνου που όντως βρέχει;

Που όντως κάνει κρύο και ολόκληρη η χώρα μυρίζει «Ζαγοροχώρια» από τα καμένα ξύλα στα τζάκια των σπιτιών μας;

Δεν είναι κρίμα αυτές τις λίγες μέρες του χρόνου να παίζουμε συγκρουόμενα στους δρόμους της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων γιατί δεν έχουμε προσέξει κάποια βασικά πράγματα στα αυτοκίνητά μας;

Οι experts του insurancemarket.gr σε συμβουλεύουν για το τι πρέπει να τσεκάρεις στο αυτοκίνητό σου όταν…

Βρέχει

Όταν βρέχει το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να προσέχεις είναι τα λάστιχα του αυτοκινήτου σου. Άραγε πότε ήταν η τελευταία φορά που τα άλλαξες. Θυμάσαι; Κάποιοι λένε τετραετία αλλά αυτό αλλάζει ανάλογα τη χρήση που τους κάνεις.

Αν λοιπόν δεν θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που τα άλλαξες να ξέρεις ότι στην κατηφόρα δεν θα σταματήσεις ποτέ αν βρέξει.

Θα συνεχίσεις να τσουλάς μέχρι να φιλήσεις τον μπροστινό σου.

Όχι δεν είμαστε γρουσούζηδες, την αλήθεια λέμε. Με τόσο σκουπίδι που έχουν οι ελληνικοί δρόμοι σε συνδυασμό με κακής ποιότητας άσφαλτο αλλά και ένα λάστιχο φαγωμένο η τριβή είναι ελάχιστη. Its simple physics!

Τα πρωτοβρόχια δημιουργούν μια γλίτσα στο δρόμο πολύ επικίνδυνη για τα αυτοκίνητα. Επειδή λοιπόν ούτε τους δρόμους μπορείς να καθαρίζεις μόνος σου αλλά ούτε την άσφαλτο μπορείς να αλλάξεις… τουλάχιστον φρόντισε για τα ελαστικά σου!

Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέχεις όταν βρέχει είναι οι υαλοκαθαριστήρες σου. Θυμάσαι πότε τους άλλαξες τελευταία φορά; Εμείς όχι. Όπως όλοι, το θυμόμαστε όταν βρέξει που με δυσκολία μπορούμε να διακρίνουμε τον μπροστινό μας. Να ‘ναι καλά τα φώτα φρεναρίσματος.

Επειδή λοιπόν η ορατότητα δεν είναι αστεία υπόθεση επισκέψου μια εταιρεία θραύσης κρυστάλλων και προμηθεύσου ένα ζευγάρι. Δες επίσης ποια εταιρεία έχει online προσφορά. Το συνηθίζουν για να προσελκύουν πελάτες!

Χιονίζει

Όταν χιονίζει, πέρα από τα παραπάνω που τα θεωρούμε δεδομένα καλό θα ήταν να έχεις και ένα ζευγάρι αλυσίδες στο αμάξι σου. Ξέρεις από εκείνες για τα λάστιχα. Όχι τις άλλες… τις πονηρές. Μαζί με αυτές φρόντισε να έχεις και ένα ζευγάρι γάντια για να μη λερωθείς όπως επίσης και έναν γρύλο just in case.

Και αφού τις προμηθευτείς μπες στο blog του insurancemarket να δεις πώς να τις τοποθετήσεις σωστά!

Αν τις βάλεις λάθος υπάρχει κίνδυνος να κάνεις ζημιά στο αμάξι σου.

Επίσης όταν οι θερμοκρασίες είναι below zero, όπως λεν και στο χωριό μου, καλό θα ήταν το υγρό για τους υαλοκαθαριστήρες που χρησιμοποιείς να είναι για αυτές τις θερμοκρασίες. Θα το βρεις σε όλα τα βενζινάδικα. Μαζί με αυτό αποθήκευσε στο αυτοκίνητό σου και μια σπάτουλα για τα τζάμια σε περίπτωση που το παρμπρίζ πιάσει πάγο και δεν έχεις ορατότητα.

Κάνει πολύ κρύο

Τέλος, για τη δική σου άνεση, όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές και το κρύο είναι τσουχτερό φρόντισε να έχεις αλλάξει φίλτρο αέρα στο αυτοκίνητό σου όπως επίσης να έχεις κάνει συντήρηση στο air-condition. Για να μην οδηγείς ντυμένος με το μπουφάν και να έχεις μια ευχάριστη ατμόσφαιρα πηγαίνοντας στον προορισμό σου.

Φαντάσου τώρα να μην έχεις φροντίσει για κανένα από τα παραπάνω. Δεν είναι μαρτύριο; Γιατί να ταλαιπωρείσαι έτσι όταν με ένα δύο πραγματάκια μπορείς να κυκλοφορείς like a boss; The choice is yours!

Αν είσαι οργανωμένος και έχεις φροντίσει για όλα τα παραπάνω, τσέκαρε και την κάλυψη από φυσικά φαινόμενα για την ασφάλεια αυτοκινήτου σου! Θα είσαι καλυμμένος και στην περίπτωση που για τη ζημιά δεν φταις εσύ αλλά η μητέρα φύση.