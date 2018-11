Στην ταινία «Γυναίκα σε πόλεμο» το βραβείο Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [βίντεο]

Η ταινία «Γυναίκα σε πόλεμο», μια ισλανδική/γαλλική/ουκρανική συμπαραγωγή, κέρδισε το 12ο κινηματογραφικό βραβείο LUX. Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του ΕΚ Αντόνιο Ταγιάνι στο Στρασβούργο.

Η ταινία «Γυναίκα σε πόλεμο» (πρωτότυπος τίτλος: Kona fer í stríð) του Ισλανδού σκηνοθέτη Μπένεντικτ Έρλινγκσον, είναι μία πολιτική ταινία, φεμινιστικό έπος και μύθος, που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας, δασκάλας μουσικής που ζει διπλή ζωή, σαν παθιασμένη ακτιβίστρια για το περιβάλλον. Η πρωταγωνίστρια βλέπει τις πολιτικές της πεποιθήσεις να αμφισβητούνται όταν το σχέδιο της να υιοθετήσει παιδί γίνεται πραγματικότητα.

Δείτε τη στιγμή της απονομής μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος Ταγιάνι συνεχάρη τους τρεις φιναλίστ και δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τον κινηματογραφικό μας διαγωνισμό, αφιερωμένο από το 2007 στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές παραγωγές που επικεντρώνονται σε θέματα θεμελιώδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: την οικουμενικότητα των ευρωπαϊκών αξιών, την ένταξη και την ανεκτικότητα και την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας. Η απονομή του βραβείου LUX δεν ήταν ποτέ τόσο δύσκολη όσο φέτος. Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού ήταν εξαιρετικοί, τόσο ως προς την πρωτοτυπία τους, όσο και ως προς τη σχετικότητα των θεμάτων που κάλυψαν.



Οι ταινίες των φιναλίστ επικεντρώνονται σε τρία βασικά θέματα για το μέλλον της Ευρώπης: τον κίνδυνο του ακραίου εθνικισμού την επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και να υπάρξει συνεκτική απάντηση στις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση.. Διαφορετικά στο είδος («genre») και το θέμα, αυτές οι ταινίες έχουν ένα σημαντικό κοινό σημείο: αφηγούνται ιστορίες δυνατών γυναικών που είναι αποφασισμένες να αλλάξουν τα πράγματα.



Ο Πρόεδρος πρόσθεσε: «Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρόντες σκηνοθέτες και σεναριογράφους, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία αυτών των ταινιών και στην επιτυχία αυτής της έκδοσης του βραβείου LUX. Παρουσιάζοντάς μας τις προσωπικές σας και νέες απόψεις για αυτήν την Ευρώπη μας, συμβάλλετε σημαντικά στην πολιτική συζήτηση που λαμβάνει χώρα καθημερινά σε αυτό το θεσμό».





Οι άλλες δύο ταινίες που ήταν υποψήφιες για το βραβείο του 2018 ήταν:

Druga strana svega / The Other Side of Everything από την Σερβίδα σκηνοθέτιδα Mila Turajlić: είναι ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αντιμετωπίζει την ιστορία ολόκληρης της χώρας και της κοινωνίας στον αγώνα κατά του εθνικισμού και τον αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Το χρονικό μιας οικογένειας στη Σερβία μετατρέπεται σε ένα πορτραίτο ενός ακτιβιστή σε περιόδους μεγάλης αναταραχής, αμφισβητώντας την ευθύνη κάθε γενιάς να αγωνιστεί για το μέλλον της.

Styx από τον Αυστραλό σκηνοθέτη Wolfgang Fischer: μοιάζει αρχικά να είναι ένα ντοκιμαντέρ, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αριστοτεχνική αλληγορία για το προσφυγικό. Η πρωταγωνίστρια ξεκινάει τις διακοπές των ονείρων της, ένα ιστιοπλοϊκό ταξίδι στον Ατλαντικό. Μετά, όμως από μια καταιγίδα, βρίσκεται κοντά σε ένα εγκαταλειμμένο σκάφος γεμάτο με ανθρώπους που χρειάζονται απεγνωσμένα βοήθεια. Η ακτοφυλακή στέλνει οδηγίες μέσω ραδιοφώνου για να παραμείνει μακριά, επειδή το σκάφος δεν είναι εξοπλισμένο για να βοηθήσει. Μπορεί όμως να ταξιδέψει ελεύθερα ενώ άλλοι πνίγονται;

Οι ταινίες θα κυκλοφορήσουν με υπότιτλους και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα προβληθούν κατά τη διάρκεια των Ημερών Κινηματογράφου LUX, το φθινόπωρο σε περισσότερες από 50 πόλεις και 20 φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ευρώπη.