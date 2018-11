Φώτης Θεοχάρης: Θα σκαρφαλώσει στις ψηλότερες κορυφές για να βοηθήσει το «Χαμόγελο του παιδιού»

Εχει βάλει στόχο να ανέβει στις κορυφές όλων των βουνών της χώρας μας για να μεταφέρει το μήνυμα πώς ο κάθε ένας μπορεί να κυνηγήσει το όνειρό του.

Παράλληλα το εγχείρημά του το αφιερώνει στο «Χαμόγελο του παιδιού» και μέσω της ιστοσελιδας του μάς καλεί να βοηθήσουμε τον οργανισμό, ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να μεγαλώνουν με ασφάλεια.

Ο Φωτης Θεοχάρης είναι ένας έμπειρος αναρριχητής που μαζί με τον Αντώνη Συκάρη ανέβηκαν στην 3η ψηλότερη κορφή του κόσμου, το όρος Kangchenjunga που έχει ύψος 8.586μ.

Αυτή τη φορά και με την απόφασή του να ανέβει τις ψηλότερες κορυφές της χώρας πραγματοποιεί ένα εθνικό εγχείρημα με κοινωνικό μήνυμα.

Στο μήνυμά του αναφέρει τα εξής

«Ονομάζομαι Φώτης Θεοχάρης​ / Fotis Theocharis​, σκεπτόμενος πως θα μπορούσα να κάνω ένα ιδιαίτερο και συνάμα μοναδικό εγχείρημα ώστε να εμπνεύσω νέους ανθρώπους να κάνουν μεγάλα όνειρα, να κυνηγήσουν τα πάθη τους και να ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ζωή τους, ήρθε η σκέψη να ανέβω τα Κυριότερα Ελληνικά Βουνά της Ελλάδας σύμφωνα με τον γεωφυσικό χάρτη της Αnavasi / Ανάβαση​ προσδιόρισα τα βουνά (βλ. στην λίστα παρακάτω), πάνω από τα 1500μ έως 2918μ.

Το εγχείρημα αυτό το αφιερώνω στον Οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child με σκοπό να μεταφέρω το μήνυμα, από κορυφή σε κορυφή, ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει με ασφάλεια και υγεία μέσα από την άθληση.

Και σας ζητώ να στηρίξετε Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child μέσω της ιστοσελίδας > https://www.hamogelo.gr/gr/el/stirikste-mas/

Πρόκειται για ένα εθνικό εγχείρημα που για πρώτη φορά λαμβάνει χώρα.

Υποστηρικτές του Project #SmileClimb είναι η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος​, Αnavasi / Ανάβαση.

Εταιρίες που θέλουν γίνουν υποστηρικτές του εγχειρήματος μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω της σελίδας Fotis Theocharis.

Η λίστα με τα Βουνά είναι:

Όλυμπος 2918μ

Σμόλικας 2631μ

Βόρας 2524μ

Γράμμος 2521μ

Γκιώνα 2508μ

Τύμφη 2499μ

Βαρδούσια 2495μ

Παρνασσός 2456μ

Ψηλορείτης 2454μ

Λευκά Όρη 2453μ

Κακαρδίτσα 2429μ

Ταυγετός 2405μ

Τζουμέρκα 2393μ

Ζήρεια 2375μ

Χελμός 2355μ

Βαρνούντας 2330μ

Βελούχι 2313μ

Λακμος(Περιστέρι) 2294μ

Βασιλίτσα 2248μ

Φαλακρό 2229μ

Ερύμανθος 2223μ

Όρβηλος 2213μ

Μερόπη(Νεμερτσκ) 2208μ

Τριγγία 2204μ

Πιέρια 2188μ

Σχιζοκάραβο 2184μ

Αυγό 2177μ

Τζένα 2175μ

Ντελιδίμι 2163μ

Μαυροβούνι 2157μ

Οίτη 2151μ

Πίνοβο 2150μ

Δίκτη 2148μ

Αυγό 2148μ

Χαλικόβουνο 2135μ

Φτέρη 2127μ

Βίτσι 2123μ

Βολάκιας 2116μ

Σινιάτσικο 2107μ

Καλιακούδα 2099μ

Βέρμιο 2065μ

Καμενίκ 2042μ

Μαραθιά (Σβόνι) 2040μ

Χατζή 2038μ

Μπέλλες 2030μ

Άθως 2027μ

Τραπεζίτσα 2024μ

Καλλιφώνι 1997μ

Μαίναλο 1980μ

Όσσα(Κίσσαβος) 1977μ

Χελιδώνα 1974μ

Δοκίμι 1974μ

Τόμαρος 1971μ

Μενοικιο 1963μ

Παγγαίο 1956μ

Ολίγυρτος 1935μ

Πάρνωνας 1935μ

Παναιτωλικό 1929μ

Παναχαικο 1924μ

Οξιά 1923μ

Φλάμπουρο(καρβούνι) 1914μ

Κοκκιναρι 1909μ

Κόζιακας 1900μ

Οχυρό 1876μ

Αετοί 1852μ

Όρη Βροντούς 1849μ

Μοράβα 1845μ

Τιταρος 1834μ

Κούλα 1828μ

Ζυγός 1822μ

Σαίτας 1812μ

Μιτσικέλι 1810μ

Όρη Τσαμαντα 1806μ

Βόιο 1806μ

Κοκκινόλακα 1796μ

Μπούτσι 1795μ

Μαρμάτι 1794μ

Λάμπεια 1794μ

Όρη Βάλτου 1781μ

Κλώκος 1778μ

Κέδρος 1776μ

Αρτεμίσιο 1772μ

Λύρκειο 1755μ

Τρικλάριο 1750μ

Ελικώνας 1747μ

Δίρφυ 1743μ

Ανήλιο 1731μ

Όθρυς 1725μ

Τσακαλάκι 1710μ

Βουλγάρα 1683μ

Βουρίνος 1683μ

Όρη Παραμυθιάς 1658μ

Ξεροβούνι 1655μ

Βουλγάρα 1653μ

Πάικο 1649μ

Γορτυνιακα Βουνά 1646μ

Χιονίστρα 1643μ

Κτενιάς 1635μ

Αίνος 1628μ

Πήλιο 1624μ

Στούρος 1622μ

Φαρμακας 1615μ

Όρη σουλίου 1613μ

Βουνάσα 1611μ

Αλεβίτσα 1589μ

Ακαρνανικα Όρη 1588μ

Κάτω Όλυμπος 1585μ

Χασια 1565μ

Ξεροβούνι(Κίρφη) 1560μ

Σελένα 1558μ

Τρικορφα 1550μ

Ζαγαράς 1525μ

Αγκάθες 1511μ

Με ορειβατικούς χαιρετισμούς

Φώτης Θεοχάρης / Fotis Theocharis #SmileClimb