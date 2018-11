Fail better -Η τεράστια σημασία της... αποτυχίας [εικόνες]

Αποτυχημένοι όλου του κόσμου ενωθείτε, σήμερα Τρίτη και 13, θεωρείται ημέρα γρουσούζικη και αν κάνεις κάτι θα έχεις αποτυχία.

Στην Ισπανία, μάλιστα, υπάρχει η παροιμία: «Την Τρίτη, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι». Μια αλλόκοτη πρόληψη για την Τρίτη και 13 (σε άλλους για την Παρασκευή και 13), αναγκάζει πολλούς, να προφυλαχτούν, να μην αρχίσουν κάποια δουλειά, γιατί θα αποτύχουν.

Και όμως, η αποτυχία δεν είναι κάτι κακό. Μάλιστα υπάρχει και η Διεθνής Ημέρα Αποτυχίας, στις 13 Οκτωβρίου.

Την εορτή καθιέρωσαν πρώτοι οι Φιλανδοί, αναγνωρίζοντας ότι η αποτυχία, είναι πολύ σημαντική στην ζωή μας. Ακολούθησαν χώρες, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα, οι οποίες συμφώνησαν πως η έκφραση απαξίωσης «Είσαι ένας αποτυχημένος», είναι λάθος. Ο αποτυχημένος μπορεί να είναι και τίτλος τιμής, γι αυτόν που έχει διδαχθεί από την αποτυχία του, και προσπαθεί πάλι.

Μότο της ημέρας, είναι η φράση του ιρλανδού λογοτέχνη, ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Samuel Beckett «Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better». Η φράση, αποτελεί προσταγή: Πάντα να προσπαθείς. Πάντα να αποτυγχάνεις. Δεν πειράζει. Να προσπαθήσεις ξανά. Να αποτύχεις ξανά. Να αποτύχεις καλύτερα.

Αυτό το Fail better, είναι συγκλονιστικά ευφυές, αφού δείχνει ότι όλα τα μεγάλα κατορθώματα του ανθρώπου, ήρθαν μετά από διαδοχικές φάσεις βελτιωμένης αποτυχίας.

Ο καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Νίκος Ναυρίδης, έχει υμνήσει με εικαστικά έργα του την Αποτυχία. Το 2013, σε συνεργασία με τον Γιώργο Σκιάνη, υπεύθυνο εικαστικών της Ελευσίνας, ξεφύτεψαν ένα χωράφι από στάρια και το φύτεψαν πάλι, στα 5 στρέμματα στο εγκαταλειμμένο ελαιοτριβείο του Κανελλόπουλου. Εκεί, ο Νίκος Ναυρίδης, έστησε την κόκκινη από led φράση Try again. Fail again. Fail better του Samuel Beckett.

Ποια είναι η μοίρα του ανθρώπου; Να πορεύεται μέσα από αποτυχίες. Και πότε έρχεται η επιτυχία; Όταν αποτυγχάνει καλύτερα. Ποτέ μην πούμε σε κάποιον λοιπόν πως απέτυχε. Ιδιαίτερα στα παιδιά μας. Αν δεν έχεις αποτύχει, δεν έχεις προσπαθήσει να κάνεις κάτι καινούργιο. Οι μεγαλύτερες εφευρέσεις, ανακαλύψεις και κατακτήσεις της επιστήμης, έφτασαν στην επιτυχία, μέσα από προηγούμενες διαδοχικές αποτυχίες.

Fail better. Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας.

Εδώ, ο Νίκος Ναυρίδης, έστησε την κόκκινη από led φράση Try again. Fail again. Fail better του Samuel Beckett.