My Brilliant Friend: Η τηλεοπτική μεταφορά της best seller σειράς βιβλίων της Έλενα Φερράντε στην COSMOTE TV

Η τηλεοπτική μεταφορά του εκδοτικού φαινομένου & best selling «τετραλογίας της Νάπολης» που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα, της Ιταλίδας συγγραφέα Έλενα Φερράντε, My Brilliant Friend, κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV την Πέμπτη 22/11, στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 4HD).

Η Ιταλική σειρά, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας, θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη βράδυ στις 22.00 και αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμη on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

To My Brilliant Friend αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών, της Έλενα και της Ραφαέλα, με φόντο τις φτωχογειτονιές της Νάπολης, ξεκινώντας από την παιδική τους ηλικία τη δεκαετία του ’50. Με τη λήξη της φοίτησής τους στο δημοτικό, οι ζωές των δύο κοριτσιών χωρίζονται, καθώς, λόγω οικονομικών δυσκολιών, ο πατέρας της Ραφαέλα δεν μπορεί να την αφήσει να συνεχίσει τις σπουδές της. Από την άλλη, η Έλενα, καταφέρνει να συνεχίσει στο γυμνάσιο και στη συνέχεια, στο λύκειο. Οι δρόμοι των δύο κοριτσιών, ωστόσο, συνεχίζουν να διασταυρώνονται.

Η αφήγηση γίνεται σε πρώτο πρόσωπο από την Έλενα, μέσα από την οποία σκιαγραφείται πλήθος από χαρακτήρες, τοποθεσίες και έθιμα της μεταπολεμικής Νάπολης σε μια ιστορία που καλύπτει περίπου 60 χρόνια.

Το σενάριο της Ιταλόφωνης σειράς, που αποτελεί συμπαραγωγή του HBO και της Ιταλικής RAI με την συμμετοχή της ομάδας που συμμετείχε στην παραγωγή του Young Pope, υπογράφουν οι Francesco Piccolo (The Human Capital), Laura Paolucci (A Quiet Chaos) και Saverio Costanzo ("In Treatment").

Το κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD, όπως και όλα τα κανάλια COSMOTE CINEMA, είναι διαθέσιμα μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές COSMOTE TV Cinema pack, COSMOTE TV Full pack αλλά και στους συνδρομητές του θεματικού πακέτου COSMOTE TV GO Cinema Pack. Επιπλέον, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, οι συνδρομητές των παραπάνω πακέτων μπορούν να δουν ταινίες και σειρές των καναλιών COSMOTE CINEMA αμέσως μετά την προβολή τους.