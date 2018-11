Η νέα BMW M8 στην τελική ευθεία για την παραγωγή [εικόνες]

Από την αγωνιστική πίστα στο δρόμο: η νέα BMW M8 Coupe (Κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 10,8 – 10,7 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 246 – 243 g/km*) ολοκληρώνει το τελικό στάδιο στο δρόμο για τη μαζική παραγωγή.

Η BMW M GmbH δοκιμάζει ένα αρχικό πρωτότυπο της προσεχούς ναυαρχίδας της στην πίστα GP του Εστορίλ, στην Πορτογαλία.

Νέα BMW M8 (Κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 10,8 – 10,7 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 246 – 243 g/km) στην τελική φάση της διαδικασίας εξέλιξης για την μαζική παραγωγή.

Η δυναμική υπεροχή, η ευελιξία και η ακρίβεια των μοντέλων BMW M προάγονται σε μία νέα διάσταση.

Φιλοσοφία αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων, με ελαχιστοποιημένο βάρος, χαμηλό κέντρο βάρους, ομοιόμορφη κατανομή βάρους, βέλτιστο μεταξόνιο και φαρδιά μετατρόχια.

Βελτιστοποιήσεις ειδικές για μοντέλα M αυξάνουν τα ήδη υψηλά επίπεδα ακαμψίας στη δομή του αμαξώματος, στα εξαρτήματα και στις εδράσεις του πλαισίου.

Ειδική ανάρτηση M πετυχαίνει εξαιρετική κατευθυντική ευστάθεια, ακρίβεια διεύθυνσης και δυναμική συμπεριφορά στο στρίψιμο.

Υψηλόστροφος V8 κινητήρας με τεχνολογία M TwinPower Turbo αποδίδει πάνω από 440 kW/600 hp. Πλήρως μεταβλητή μεταφορά ισχύος μέσω του συστήματος τετρακίνησης M xDrive με μεγαλύτερο ποσοστό κατανομής ροπής πίσω και με 2WD mode.

Λανσάρισμα στην αγορά της BMW M8 Coupe μέσα στο 2019. Επιπλέον εκδόσεις του μοντέλου: BMW M8 Cabrio, BMW M8 Gran Coupe.

Όλες οι τιμές επιδόσεων, κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών ρύπων είναι προκαταρτικές.

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO2, ηλεκτρικής κατανάλωσης και αυτονομίας καθορίστηκαν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EC) 715/2007 στην ισχύουσα έκδοση. Οι τιμές αναφέρονται σε ένα όχημα με βασικό εξοπλισμό στη Γερμανία. Η αυτονομία λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές διαστάσεις ζαντών / ελαστικών και επιλεγμένων στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού και ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές.

Οι τιμές ήδη βασίζονται στο νέο κύκλο δοκιμών WLTP και έχει γίνει αναγωγή στις αντίστοιχες τιμές NEDC για λόγους σύγκρισης. Αναφορικά με αυτά τα οχήματα, για σχετικούς φόρους και τα όποια ειδικά τέλη που βασίζονται σε εκπομπές CO2, οι τιμές CO2 ίσως διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται εδώ (ανάλογα με την εθνική νομοθεσία).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των νέων επιβατικών αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο " Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new passenger cars ", που διατίθεται δωρεάν σε όλο το δίκτυο εμπόρων και στο https://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption....