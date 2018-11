Η νέα απειλή μισογυνισμού και βίας: Ποιοι είναι οι Incels, οι «ακούσια άγαμοι» δολοφόνοι γυναικών [εικόνες]

Τον Απρίλιο του 2018 στο Τορόντο, ένας νεαρός άνδρας έπεσε με φορτηγάκι πάνω σε πεζούς, σκοτώνοντας 10 και τραυματίζοντας άλλους 15.

Ο 25χρονος Άλεκ Μινασιάν είχε γράψει λίγο πριν την επίθεση στο Facebook: «We will overthrow all the Chads and Stacys! All hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger!».

Αυτή η φράση προέρχεται από ένα αμφιλεγόμενο βιβλίο με τίτλο: «The Incel Rebellion has already begun!».

Πρόκειται για μια πραγματική online υποκουλτούρα ή υπόκοσμο μισογυνισμού και βίας που καλείται να αντιμετωπίσει η αστυνομία των ΗΠΑ και του Καναδά.

Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει το 2014 όταν ο 22χρονος Elliot Rodger σκότωσε 6 άτομα κοντά στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Στο μανιφέστο του με τίτλο «My Twisted World» μιλούσε για την ατίθαση παρθενία του και έριχνε το φταίξιμο στην σκληρότητα των γυναικών.

