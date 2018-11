Η Ελενα Χριστοπούλου εξηγεί γιατί δεν θέλουν πλαστικές στο GNTM

Η Έλενα Χριστοπούλου παρατηρεί πως αρκετά κορίτσια σε νεαρή ηλικία κάνουν επεμβάσεις για ν' αλλάξουν την εμφάνισή τους, προκειμένου να γίνουν μοντέλα.

Ανέκαθεν της άρεσαν οι γυναίκες αμερικανικού τύπου, δηλαδή οι πιο γήινες και λαμπερές. Το μοντέλο όμως που πάντα ξεχώριζε και δεν συγκρίνει με καμία είναι η Kate Moss.

«Αποτελεί το μεγαλύτερο χαμαιλέοντα που έχει βγάλει ποτέ η παγκόσμια μόδα. Είναι η μούσα των σπουδαιότερων φωτογράφων μέχρι σήμερα. Όσο μεγαλώνει μεγαλώνει μαζί της και η μόδα» είπε στο Instyle η Έλενα Χριστοπούλου και συνέχισε για τα πρότυπα της βιομηχανίας της μόδας.

«Καταλάβαμε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα όταν ανακοινώθηκε ότι η Winnie Harlow, το μοντέλο με τη λεύκη που συμμετείχε στον 21ο κύκλο του America’s Next top model θα περπατήσει στις πασαρέλες της Victoria’s Secret. Στο ελληνικό Next Top Model θα γίνουν πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, απομυθοποιώντας, για παράδειγμα, τις πλαστικές επεμβάσεις, ειδικά σε μικρές ηλικίες. Το να κάνει μια γυναίκα πλαστική επέμβαση όταν προκύπτει ανάγκη ή για λόγους υγείας είναι κάτι άλλο κι άλλο το να βλέπεις ένα παιδί 17 και 20 χρόνων να επεμβαίνει στην εμφάνιση του για να γίνει μοντέλο. Δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει πια αυτό. Θεωρώ ερωτεύσιμο ένα κορίτσι που δεν ντρέπεται να είναι XL. Ακόμα και αν δεν είναι ανοιχτή η Ελλάδα σ' αυτή την τάση των plus size, θα γίνει. Πρέπει να ακολουθήσει τη διεθνή μόδα».