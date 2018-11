Αυτό είναι το τοπ προϊόν για μακιγιάζ που δεν πρέπει να λείπει από το νεσεσέρ μας το 2018

Αν κάνουμε ένα mini flashback μερικούς μήνες πίσω, θα θυμηθούμε ότι το ρουζ ήταν ένα προϊόν που είχαμε στο εκεί περιθώριο και τη θέση του είχε πάρει το bronzer και το highlighter.

Ωστόσο ήδη από το φετινό καλοκαίρι του 2018, το ρουζ έρχεται και πάλι στην επιφάνεια και μάλιστα αποτελεί βασικό προϊόν της βάσης.

Αν αναζητάτε ένα προϊόν να αναβαθμίσετε το beauty look αυτή τη σεζόν, επενδύστε στο ρουζ. Πείτε ναι στην τεχνική του Double Blush, η οποία ουσιαστικά μιμείται τις φυσικές σκιάσεις της επιδερμίδας. Αρχικά χρησιμοποιείτε κρεμώδες ρουζ, σε ροζ ή κοραλί απόχρωση-βρείτε τι σας ταιριάζει- το απλώνετε το κατά μήκος των ζυγωματικών και στη συνέχεια δουλεύετε από πάνω powder blush σε μία ζεστή, φυσική απόχρωση για να δώσετε βάθος και ένταση στο αποτέλεσμα.

Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, αναζητάμε σε κάθε makeup look, από το πιο έντονο μέχρι το πιο απαλό, fresh and healthy look. Με άλλα λόγια το καφέ και το nude δίνει τη θέση του σε ροδαλές αποχρώσεις του ροζ και του κοραλί. Τα ρουζ σε κρεμώδη υφή, γίνονται ακόμα πιο περιζήτητα, αφού ενισχύουν την ενυδατωμένη όψη που αναζητάμε.

Ποια απόχρωση ωστόσο να επιλέξουμε... ροζ ή κοραλί;

