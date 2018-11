Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην πιο λαμπερή εμφάνιση -Με φόρεμα ιδανικό για πάρτι [εικόνες]

To alter ego της Carrie Bradshaw από το Sex and The City έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Φυσικά μιλάμε για την Sarah Jessica Parker που ποτέ δεν μας απογοητεύει με τα στιλάτα λουκ της.

Αυτή την φορά η ηθοποιός που υποδύθηκε την Carrie μας γυρνά και πάλι πίσω στην δεκαετία των 90s.

Πώς; Mε το φόρεμα που επέλεξε για την εμφάνιση της σε διάσημο τηλεοπτικό show.

Πρέπει να ομολογήσουμε πως μας αρέσουν λίγο παραπάνω τα επίσημα σύνολα της, γιατί αποπνέουν ξεχωριστό glam και διάθεση για πάρτι.

Η Sarah επέλεξε το πιο εντυπωσιακό και αστραφτερό φόρεμα.

