Do My Tama: Η startup που εκπληρώνει το τάμα σου -Λαμπάδα, πρόσφορο και μνημόνευση [εικόνα]

Σε βιβλίο της Ι.Μ.Παρακλήτου το τάμα ορίζεται ως μια συνειδητή υπόσχεση κάποιας αγαθής πράξεως η προσφοράς προς τον Θεό, την Παναγία ή τούς Αγίους μας.

Η εκπλήρωσή του θεωρείται σοβαρή υπόθεση, η οποία χρειάζεται να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, με την επιπολαιότητα να μην έχει θέση.

Γύρω μας, όμως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εκπληρώσουν το τάμα τους. Αυτούς τους ανθρώπους σκέφτηκε η start up «Do My Tama» η οποία αποφάσισε να βοηθήσει τους πιστούς να κάνουν το τάμα τους.

Ο χρήστης, μπαίνοντας στην πλατφόρμα, χρειάζεται να επιλέξει το τάμα που θέλει και το μοναστήρι που επιθυμεί. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι άνθρωποι της πλατφόρμας, φυσικά, με το αντίστοιχο αντίτιμο.

Οσοι πιστοί επιλέξουν την υπηρεσία θα λάβουν σχετικό φωτογραφικό υλικό και βίντεο, βλέποντας το τάμα τους να γίνεται πράξη.

«Η ιδέα του Do My Tama γεννήθηκε στο κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου: Στην Ελλάδα. Γεννήθηκε μέσα από την πίστη στην καλοσύνη, στην προσευχή, στη δύναμη του «μαζί». Η πίστη, άλλωστε, είναι αυτό που συνδέει εμάς, τους Χριστιανούς Ορθόδοξους, μεταξύ μας, σε όποιο σημείο της γης κι αν βρισκόμαστε. Η πίστη είναι ο πιο ισχυρός μας δεσμός, αυτό που μας κάνει να νιώθουμε κοντά, παρ’ όλο που μπορεί να μας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα», σημειώνει το ιδρυτικό μέλος της ομάδας, Μαρία Ψυρίδη, στην ιστοσελίδα.

«Η ομάδα του Do My Tama δεν χρειάζεται να κάνουμε ένα μεγάλο, κουραστικό και ακριβό ταξίδι για να πραγματοποιήσουμε το τάμα μας, για να ανάψουμε μια λαμπάδα στην Παναγία της Τήνου, για να τιμήσουμε έναν Άγιο ή να προσευχηθούμε σε μία από τις τόσες θαυματουργές εικόνες της πίστης μας. Για εσένα, όμως, που κατοικείς σε άλλη χώρα δεν ισχύει το ίδιο. Μοιραζόμαστε την ίδια πίστη. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη σου να εκφράσεις ευγνωμοσύνη για το καλό που σου συνέβη ή να ζητήσεις βοήθεια και ελπίδα», προσθέτει και καταλήγει: «Εκτός από ανάγκη, είναι και βασικό σου δικαίωμα. Γι’ αυτό, δημιουργήσαμε το Do My Tama. Μια ομάδα 70 ανθρώπων ενωθήκαμε για έναν κοινό, καλό σκοπό: Να κάνουμε το τάμα σου. Να ανάψουμε το κερί σου. Να κάνουμε την προσευχή σου να ακουστεί. Να μεσολαβήσουμε ώστε να κρατήσεις την ιερή σου υπόσχεση. Όχι σε ένα μήνα, όχι σε έναν χρόνο αλλά άμεσα. Η αγάπη και η ελπίδα είναι οι βασικές αξίες που κρατούν τη φλόγα της Ορθοδοξίας αναμμένη. Η ομάδα του Do My Tama ζει και εργάζεται με πρωταρχικό στόχο να μην σβήσει ποτέ η φλόγα αυτή. Η φλόγα από το δικό σου κερί».