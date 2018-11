Αντίστροφη μέτρηση για το 14ο Vinyl is Back -Αφιερωμένο στην Jazz [πρόγραμμα]

Vinyl is Back. Η εκδήλωση-θεσμός για το βινύλιο, επιστρέφει στο Cine Κεραμεικός για το τριήμερο, Παρασκευή 7, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο.

Είναι τρέλα, είναι μανία, είναι ρυθμός, είναι μαγεία! Είναι η χαρά της εποχής!

Tο 14ο Vinyl is Back είναι αφιερωμένο στην Jazz με live εμφανίσεις, jam sessions, μουσικά αφιερώματα, νέες κυκλοφορίες και προβολές.

Στο Vinyl is Back θα βρείτε επίσης, όπως πάντα, βινύλια απ’ όλα τα είδη μουσικής: rock, pop, psych, folk, progressive, soul, funk, post rock, punk, garage, indie, heavy metal, jazz, blues, altenative, λαϊκά, ρεμπέτικα, ελαφρά, νέο κύμα, έντεχνα, ελληνικό ροκ, sountracks κ.α.

Στο μεγάλο ραντεβού του βινυλίου και της μουσικής σάς περιμένουν επίσης κληρώσεις και δώρα, όλες οι νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές εκπλήξεις, συμμετοχές γνωστών δισκάδικων, ανεξάρτητων εταιρειών και ιδιωτών, χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα της μουσικής και πολύς χορός, σε μια εκδήλωση με πολύ μεράκι όπως πάντα: είναι το 14οVinylisBack!

Μια συναρπαστική εμπειρία στο μοναδικό σόου αφιερωμένο στο βινύλιο. Δίσκοι, πικάπ, αξεσουάρ, αλλά και μια σειρά από live εμφανίσεις καλλιτεχνών και d.j.s δημιουργούν την γνώριμη πια σε όλους ατμόσφαιρα μουσικής γιορτής.

“Vinyl is Back Live Sessions” Vol.2

Τα καλύτερα πάρτυ γίνονται με βινύλιο και το πικάπ θα παίζει Locomondo! Το Vinyl is Back, πιστό στις αρχικές εξαγγελίες του, προχωρά στην κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου της σειράς “Vinyl is Back Live Sessions” με τη ζωντανή ηχογράφηση των Locomondo, που τόσο περιμένουν οι vinylmaniacs. Περισσότερες λεπτομέρειες για το συλλεκτικό βινύλιο που θα διατεθεί αποκλειστικά το τριήμερο στο “Cine Κεραμεικός”, θα ανακοινωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Τα live του Vinyl is Back γράφουν τη δική τους παράλληλη ιστορία με το φεστιβάλ, έχοντας το δικό τους κομμάτι κάθε φορά. Το 14o Vinyl is Back είναι αφιερωμένο στην ελληνική Jazz σκηνή με τη συμμετοχή σημαντικών συγκροτημάτων και μουσικών! Θα εμφανιστούν:

Γιώργος Κοντραφούρης & Baby Trio Live !

O Γιώργος Κοντραφούρης, κορυφαίος Έλληνας πιανίστας της τζαζ, με διεθνή αναγνώριση, πλούσια δισκογραφία και αναρίθμητες συνεργασίες, συμμετέχει στο Vinyl is Back με το συγκρότημά του, Baby Trio

(Ε. Ρέμσακ, Κ. Φανάρας), γιορτάζοντας τα 10 χρόνια δημιουργίας! Υπόσχονται να γεμίσουν το Cine Κεραμεικός με jazz groove ρυθμούς !

Baby Trio Featuring Δήμητρα Κοκκινοπούλου (φωνή)

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ.

Τάκης Μπαρμπέρης Group Live !

Το Takis Barberis Group παρουσιάζει συνθέσεις από όλη τη δισκογραφία του Τάκη Μπαρμπέρη από το 1990 έως σήμερα, καθώς και νέες από το πρόσφατο άλμπουμ με τίτλο ‘’Sleeping Revolution’’.Μουσική με βάση την Jazz που αφομοιώνει πολλά στοιχεία από funk, rock, ινδική, αφρικάνικη, βαλκανική και ελληνική μουσική. Η αυτοσχεδιαστική ικανότητα όλων των μουσικών του συνόλου, δίνει κάθε φορά μια μοναδική διάσταση στις συνθέσεις της συναυλίας.

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 7.30 μ.μ.

Πυρός Αιθήρ Live !

Οι Πυρός Αιθήρ προκαλούν ανάφλεξη στο Cine Κεραμεικός! Η μουσική ομάδα που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη jazz, τη funk και την παραδοσιακή ελληνική δημοτική παράδοση σε ένα ξεχωριστό ήχο. Το πρωτοπόρο στην Ελλάδα Balkan Jazz Horn Section έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ και ετοιμάζεται για τρίτο.

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ.

Νάσια Γκόφα Quartet feat. Γιώργος Κρομμύδας Live!

Εγκατέλειψε την Γεωλογία για χάρη της Jazz και η φωνή της γέμισε με μπλε νότες την πόλη! Έχει επίσης πολλές δισκογραφικές συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες τζαζίστες με πιο πρόσφατη του Χρήστου Ταμπουραντζή στο δίσκο του «Kargo». Μαζί της ο πιο σπουδαίος ίσως κιθαρίστας της γενιάς του, Γιώργος Κρομμύδας.

Την Παρασκευη 7 Δεκεμβρίου στις 5.30 μ.μ.

Ανδρέας Γκομόζιας – Listen To The Past feat. Δημήτρης Πολύτιμος Live!

Το Listen To The Past είναι όνομα συγκροτήματος ή ένα διαφορετικό άκουσμα; Στην ουσία είναι το νέο πρότζεκτ του κιθαρίστα και τραγουδιστή Ανδρέα Γκομόζια (e.x. Blues Family, Drifting Around, Blues Revenge) στο οποίο παρουσιάζει παλιά λαϊκή αμερικάνικη μουσική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το blues χωρίς να είναι απαραίτητα <blues> σαν φόρμα. Μαζί του ο βετεράνος πιανίστας Δημήτρης Πολύτιμος, αποκαλύπτει την πιο jazz πλευρά του!

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 4 μ.μ.

DJ Sets

Εμβληματικοί DJs και προσωπικότητες της μουσικής θα παρελάσουν διαδοχικά από τα decks σε παράλληλες διαδραστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο το βινύλιο, δίνοντας το δικό τους χρώμα στη

διάρκεια του 3ημέρου και επιλέγοντας τις καλύτερες μουσικές της δισκοθήκης τους.

Συμμετέχουν κατά σειρά εμφάνισης :

Μάκης Μηλάτος (Athens Voice Radio 102.5), Γιώργος Μουχταρίδης (Pepper 96.6), Μιχάλης Λημνιός – The King is Back Project, Γιάννης Παπαγόπουλος (Fragile Mag), Άκης Έβενης (Art X Press), Γιώργος Ράλλης (Underflow), Άκης Λαδικός – The Teacher, Γιάννης Καφάτος (View Tag), Τάσος Μενεμενόγλου (Ash In Art), Νίκος Δρογώσης (En Lefko 87.7)

Το Δισκοπωλείο!

Σημείο αναφοράς στην επίσκεψη των vinylmaniacs είναι το ‘’Δισκοπωλείο’’, ένα ειδικά διαμορφωμένο δισκάδικο σε ρεαλιστικό μέγεθος, όπου όλοι θέλουν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία! Καινούργια συλλεκτικά posters, σύγχρονα vintage πικαπάκια διαθέσιμα προς ακρόαση δίσκων και αναμνηστικά από το Vinyl is Back!

Στο ‘’Δισκοπωλείο’’ του 14ουVinyl is Back, θα μπορέσετε, φυσικά, να προμηθευτείτε το δεύτερο δίσκο της σειράς “Vinyl is Back LiveSessions” με τη ζωντανή ηχογράφηση των Locomondo, καθώς και τα ελάχιστα εναπομείναντα κομμάτια του πρώτου δίσκου της σειράς, με τα “Υπόγεια Ρεύματα”.

Ποιοι συμμετέχουν στο «Vinyl is Back»

* Καταστήματα πώλησης δίσκων,

* Ιδιώτες/Συλλέκτες δίσκων,

* Δισκογραφικές εταιρείες που παράγουν δουλειές καλλιτεχνών και σε βινύλιο,

* Μηχανήματα αναπαραγωγής δίσκων (πικάπ, ενισχυτές κοκ),

* Αξεσουάρ για βινύλια,

* Είδη αποθήκευσης δίσκων βινυλίου,

* Αξεσουάρ και ανταλλακτικά για πικάπ,

* Έπιπλα/Βάσεις για ηχοσυστήματα,

* Μουσικές Αφίσες, Μουσικά T-shirts & Μπλούζες,

* Μουσικά Βιβλία,

* Handmade Express Bazaar,

* Πωλητές Μουσικών Οργάνων (εταιρείες/ιδιώτες).

Cine Κεραμεικός (Κεραμεικού 58 και Μαραθώνος 13, Κεραμεικός, τηλ. 210-5222222), πλησίον σταθμού Μετρό Ομόνοιας και Κεραμεικού.

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου : 5 μ.μ. - 9 μ.μ. Σάββατο 8 Δεκεμβρίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ. Κυριακή 9 Δεκεμβρίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για το 14ο «VINYL IS BACK» !