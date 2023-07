Vodafone TV: Περισσότερες από 150 υποψηφιότητες για 20 σειρές και ντοκιμαντέρ από την ΗΒΟ και το Disney+ - iefimerida.gr

Για 21η συνεχόμενη χρονιά παραγωγές των HBO και HBO Max, αλλά και παραγωγές που διατίθενται αποκλειστικά από το Disney+ και προβάλλονται στην Ελλάδα από την πλατφόρμα του Vodafone TV, διακρίθηκαν στα βραβεία Emmy με περισσότερες από 150 υποψηφιότητες σε 20 τίτλους.

Με τον αριθμό ρεκόρ των 127 υποψηφιοτήτων το HBO/MAX αναδείχτηκε και φέτος ως το στούντιο με τις περισσότερες πρωτότυπες διακρίσεις στην ιστορία των Primetime Emmy®, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων δεκαετιών, ενώ η Disney Entertainment κατεβαίνει στην φετινή αρένα των Emmy με 163 υποψηφιότητες, με το Disney+ να καρπώνεται 40, το Hulu 64, τα Disney Television Studios 54, τα Walt Disney Studios 40, τη Lucasfilm Ltd. 23, το FX 37, το ABC 28, το περιεχόμενο του National Geographic 8, η συνεργασία με την Onyx απέφερε 1 υποψηφιότητα, οι ειδικές συνέργειες 8, ενώ φέτος το ABC News κέρδισε την πρώτη στα χρονιά του υποψηφιότητα για Emmy.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικότερα, μερικοί από τους 24 τίτλους που ξεχώρισαν και είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά στο Vodafone TV, που είναι «το σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα» είναι το αφοπλιστικής ομορφιάς «The Last Of Us» που σημείωσε και ρεκόρ θεαματικότητας με 24 υποψηφιότητες, το καυστικό «The White Lotus» με 23, το συγκλονιστικό «House of the Dragon» με 8, αλλά και ο τελευταίος κύκλος του «Succession» με 27 και ο τέταρτος κύκλος του «Barry» με 11 υποψηφιότητες.

Στις μεγάλες παραγωγές της χρονιάς, εκείνες που συζητήθηκαν και βρίσκει κανείς αποκλειστικά στο Disney+ και στο Vodafone TV είναι μερικοί από τους πλέον αναγνωρίσιμους τίτλους παραγωγής Disney+, Hulu, FX, Lucasfilm Ltd., ABC, Marvel Studios, 20th Television, όπως ο καταιγιστικός πρώτος κύκλος του «The Bear» (FX/Hulu) με 13 υποψηφιότητες, ο απολαυστικός δεύτερος κύκλος του «Only Murders in the Building» (Hulu / 20th Television) με 11 (σημειώστε πως και τα δυο επιστρέφουν με καινούργιους κύκλους μέσα στον Αύγουστο), ο καθολικής αποδοχής δεύτερος κύκλος του «The Mandalorian» (Disney+ / Lucasfilm Ltd.) με 9, ενώ ακολουθούν με 8 υποψηφιότητες το ξεκαρδιστικό «Abbott Elementary» (ABC / 20th Television) και το «Andor» (Disney+ / Lucasfilm Ltd.) από το σύμπαν του Star Wars, με 7 το γλυκόπρικο «Fleish man is inTrouble» (FX / ABC Signature / Hulu), με 6 το εκστατικό «Θήραμα» (Prey) (Hulu / 20th Century Studios), με 5 το «Obi-Wan Kenobi» (Disney+ / Lucasfilm Ltd.) και το «Welcome to the Chippendales» (Hulu / 20th Television), με 4 το κατάμαυρο «What We Doin the Shadows» (FX / FX Productions), με 3 το «Ms. Marvel» (Disney+ / Marvel Studios) και με 2 το συγκινητικό «The Old Man» (FX / 20th Television) και το «Tiny Beautiful Things» (Hulu / ABC Signature).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από σειρές, διακρίθηκαν ακόμη εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, σόου και ταινίες του ΗΒΟ/ΜΑΧ που μπορεί να βρει κανείς αποκλειστικά στο Vodafone TV, όπως το «A Black Lady Sketch Show», το «George Carlin’s American Dream» και το «100 Foot Wave» με 6 υποψηφιότητες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Vodafone TV συνδυάζει μοναδικά και αποκλειστικά το περιεχόμενο της ΗΒΟ και του Disney+, των ταινιών της Warner σε Α’ Προβολή, μια επιλογή από τον κατάλογο της Viaplay αποκλειστικά στην Ελλάδα από τις 31/7, την διάθεση ελληνικών ντοκιμαντέρ που διακρίθηκαν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά και το περιεχόμενο του Ertflix app και γίνεται η πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες θέασης για όλους. Όλα αυτά στο Vodafone TV διαθέσιμο από €9,90.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Vodafone TV μπορείτε να βρείτε εδώ: Vodafone TV | Vodafone.gr