Τηλεθέαση: Πρώτο το Still Standing την Τετάρτη -Μια ανάσα μπροστά από το My Style Rocks

Καθώς προχωρά η εβδομάδα, το ενδιαφέρον για την τηλεθέαση τα απογεύματα αυξάνει, με την έλευση του My Style Rocks, αλλά και του Deal.

Η ζώνη από τις 17.00 και έπειτα μονοπωλούνταν ως τα Χριστούγεννα από το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, Still Standing, που σημείωνε ποσοστά τηλεθέασης ρεκόρ, αλλά και τη σειρά «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» και τον «Τροχό της Τύχης», λίγο πριν τα δελτία ειδήσεων.

Με μια κίνηση ματ, ο ΣΚΑΪ ήρθε να αλλάξει τις ισορροπίες, βάζοντας στην εξίσωση της τηλεθέασης το My Style Rocks. Την ίδια ώρα, ο ALPHA, επανέφερε τα απογεύματα το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι Deal, κερδίζοντας και εκείνος πόντους στους πίνακες τηλεθέασης.

Το Still Standing πήρε και πάλι την πρωτιά στην τηλεθέασης

Το απόγευμα της Τετάρτης λοιπόν, το τηλεπαιχνίδι Still Standing επέστρεψε στην κορυφή της τηλεθέασης, πάνω από το My Style Rocks και στο δυναμικό κοινό. Συγκεκριμένα το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 απέσπασε μερίδιο τηλεθέασης 22% στο γενικό σύνολο και 19,6% στο νεανικό κοινό.

Σε απόσταση αναπνοής το My Style Rocks, που δείχνει να χάνει έδαφος στο γενικό σύνολο – μερίδιο τηλεθέασης 14,2% - αλλά να παραμένει ψηλά στην προτίμηση των νεανικών κοινό, όπου την Τετάρτη σημείωσε τηλεθέαση 18,4%.

Για όση ώρα τα δύο προγράμματα προβλήθηκαν απέναντι στην τηλεόραση, το My Style Rocks ξεκίνησε με ποσοστά 21,9% και 22% στο νεανικό κοινό, κρατώντας έτσι τον ΣΚΑΪ στην πρώτη θέση. Το Still Standing ωστόσο βρέθηκε πρώτο από τις 18.00 και μετά και έτσι σημείωσε τηλεθέαση στη συνολική διάρκεια προβολής του, μια μονάδα πάνω από το My Style Rocks.

Ανοδικά η «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» - Σταθερό στην τηλεθέαση το Deal

Άνω του 20% στο γενικό σύνολο παρέμεινε ο ΑΝΤ1 και μετά το τέλος του Still Standing. Η σειρά «Γυναίκα χωρίς όνομα» κράτησε μερίδιο 20,2%, ενώ βρέθηκε ελαφρά πιο ψηλά από τις προηγούμενες ημέρες στις ηλικίες 18-54, με ποσοστό τηλεθέασης 17,1%. Σταθερό φαίνεται στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, το τηλεπαιχνίδι Deal, το οποίο και την Τετάρτη απέσπασε μερίδιο τηλεθέασης 16,1% στο νεανικό κοινό. Η εκπομπή με τον Χρήστο Φερεντίνο έκλεισε λίγο πιο χαμηλά στο σύνολο τηλεθέασης, με ποσοστό 14,6%.

Τέλος, σε πιο υψηλά ποσοστά από τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» στο STAR, που την Τετάρτη κράτησε για τον σταθμό μερίδιο τηλεθέασης 22,3% στο γενικό σύνολο και 17,1% στο νεανικό κοινό.