Τηλεθέαση Κυριακής: Πρώτο το «Κόκκινο Ποτάμι» -Στην κορυφή το The Voice ως τα μεσάνυχτα

Βράδυ Κυριακής και οι τηλεθεατές φαίνεται πως έχουν κατασταλάξει στις εκπομπές που θέλουν να παρακολουθήσουν στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης.

Από τις 21.00, οι τηλεθεατές συντονίστηκαν στην τηλεόραση του OPEN για ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς «Το Κόκκινο Ποτάμι». Οι εξελίξεις στο ιστορικό σίριαλ του Μανούσου Μανουσάκη κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης, καθώς στη ζώνη προβολής του – μεταξύ 21.00 και 22.00 – το «Κόκκινο Ποτάμι» βρέθηκε στην πρώτη θέση στους πίνακες της Nielsen. Συγκεκριμένα το σίριαλ έγραψε ποσοστό 21,1% στο γενικό σύνολο, ενώ στις ηλικίες 18-54 σημείωσε ποσοστό 20,4%.

Υψηλές τηλεθεάσεις για το The Voice

Από την άλλη, το The Voice που προβάλλεται στον ΣΚΑΪ από τις 21.00 ως και μισή ώρα μετά τις 12 τα μεσάνυχτα εκτοξεύτηκε σε πολύ υψηλή τηλεθέαση. Με εξαίρεση την ώρα που το talent show βρέθηκε απέναντι από την σειρά του OPEN, το The Voice ήταν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης μέχρι να ρίξει τίτλους τέλους, με ποσοστό που στη συνολική του διάρκεια έφτασε το 26,3%. Στα νεανικά κοινά, το The Voice κατέγραψε τηλεθέαση 23,5%.

Πολύ πιο πίσω από τον ανταγωνισμό τη The Final Four στον ΑΝΤ1, με τηλεθέαση 14,7% στο γενικό σύνολο και 14,8% στις ηλικίες 18 – 54 ετών. Το talent show του καναλιού οδεύει προς το φινάλε του, χωρίς να καταφέρει να κερδίσει τους τηλεθεατές. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα θα προβληθεί ο ημιτελικός, πριν ανακηρυχθεί ο νικητής του παιχνιδιού.