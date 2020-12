Ρεβεγιόν παρέα με την τηλεόραση: Τι έχουν απόψε τα κανάλια -Ρέμος, Θεοδωρίδου, Γαρμπή

Ξεχωριστό ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς, εν μέσω πανδημίας και ευτυχώς οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν ετοιμάσει διαφορετικά μουσικά σόου για κάθε γούστο για την αλλαγή του χρόνου.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι τηλεοπτικοί σταθμοί φορούν τα γιορτινά τους και προγραμματίζουν μουσικές εκπομπές για την αλλαγή του χρόνου. Τη φετινή Πρωτοχρονιά, καθώς θα ισχύει και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22.00 το βράδυ, τα προγράμματα αυτά θα είναι κατά κάποιο τρόπο η μόνη επιλογή διασκέδασης.

Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» στον ΣΚΑΪ

Κλασική αξία, όπως και κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Σπύρος Παπαδόπουλος έρχεται στον ΣΚΑΪ, στις 22.15 μία εκπομπή αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μαζί του θα τραγουδήσουν οι φίλοι του: Νατάσα Θεοδωρίδου, Χάρη Βαρθακούρη, Πίτσα Παπαδοπούλου, Χρήστο Νικολόπουλο, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και Ήβη Αδάμου.

Πέρα από τους τραγουδιστές στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι θα παρακολουθήσουμε επίσης τους: Λευτέρης Πετρούνιας, Ιωάννα Μαλέσκου, Κούλλης Νικολάου, Φανή Χαλκιά, Χρήστος Βολικάκης, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Κώστας Αποστολάκης, Κατερίνα Δαλάκα, Ντόρα Μακρυγιάννη, Σόφη Πασχάλη, Μικαέλα Φωτιάδη, Σπύρος Νικολαΐδης Βίκυ Κάβουρα, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Μηλιόγλου, Γιάννης Αθητάκης, Ρένος Ρώτας, και Κορίνα Πολίτη. Όλοι μαζί γίνονται μία παρέα, διασκεδάζουν και υποδέχονται με τον καλύτερο τρόπο τη νέα χρονιά που ξεκινά.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου

Πρωτοχρονιά με τον Αντώνη Ρέμο και τη Ρούλα Κορομηλά στο MEGA

Το MEGA έχει ετοιμάσει με τη σειρά του το δικό του πάρτι για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τον Αντώνη Ρέμο και τη Ρούλα Κορομηλά.

Ο Αντώνης Ρέμος και η Ρούλα Κορομηλά στο MEGA

Ο Αντώνης Ρέμος ανεβαίνει στη σκηνή και ερμηνεύει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, με καλεσμένος του τον Κώστα Μακεδόνα. Μαζί ερμηνεύουν παρέα κλασικά και αγαπημένα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία! Η Ρούλα Κορομηλά, συνοδοιπόρος στο μουσικό αυτό ταξίδι σφραγίζει με τη διαχρονική της παρουσία και το κέφι της τη βραδιά και καλωσορίζει αγαπημένους φίλους.

Αλλαγή του χρόνου από την Αθήνα στην ΕΡΤ

Στις 23:45, η ΕΡΤ1, συνδέεται όπως το επιβάλλει η παράδοση απευθείας με τον Δήμο Αθηναίων που διοργανώνει ένα ξεχωριστό και ατμοσφαιρικό θέαμα για την υποδοχή νέου χρόνου. Φυσικά, θα απουσιάζει το κοινό από την πλατεία Συντάγματος, εξαιτίας των μέτρων για τον κορωνοϊό.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη στο πρωτοχρονιάτικο σόου της ΕΡΤ

Αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, στις 00:05, αρχίζει το «Jukebox» με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη στην πρώτη μεγάλη συναυλία του 2021, σε αποκλειστική μετάδοση από την ΕΡΤ1! Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Μουσικό κουτί» μάς κρατούν συντροφιά για τέσσερις ολόκληρες ώρες!

Η Νατάσα Μποφίλιου με τον Φοίβο Δεληβοριά, οι ΠΥΞ ΛΑΞ με τον Στέλιο Διονυσίου, ο Λάκης Παπαδόπουλος με τη Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Θηβαίος με την Τζώρτζια Κεφαλά, ο Μίλτος Πασχαλίδης με τη Γιώτα Νέγκα, ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Μανώλης Φάμελλος με την Πέννυ Μπαλτατζή και τη Nalyssa Green ερμηνεύουν τα αγαπημένα τους τραγούδια και υποδέχονται τη νέα χρονιά.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με Μουρμούρα και Καίτη Γαρμπή στον Alpha

Η μακροβιότερη κωμική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης έχει γίνει πια κάτι σαν… συνήθεια για την αλλαγή του χρόνου. Μετά την ασύλληπτη συνύπαρξη του κυρ Ηλία με την Κατερίνα Στανίση, οι σεναριογράφοι της σειράς «Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα» συνέλαβαν ένα μοναδικό επεισόδιο για να συναντηθούν όλα τα ζευγάρια στο ίδιο μέρος.

Σκηνή από τη σειρά «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα»

Έτσι, από τα τέσσερα διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, τα τέσσερα διαφορετικά ζευγάρια αποφάσισαν να αλλάξουν χρόνο στο Πήλιο! Κανείς τους, όμως, δεν φανταζόταν ότι δεν θα είναι οι δυο τους, αλλά πολλοί περισσότεροι! Βλέπεις υπολόγιζαν χωρίς τον… επιστάτη, που αυτός «κανόνισε» να βρεθούν για πρώτη φορά όλα τα ζευγάρια μαζί!

Η Καίτη Γαρμπή στη σειρά «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα»

Όπως μαθαίνουμε στην πορεία η βίλα ανήκει στην γνωστή τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή η οποία έχει προγραμματίσει να περάσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρέα με τους μουσικούς της και τον κόσμο, κάνοντας ένα live concert μέσω social media. Λίγη ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου, η Καίτη Γαρμπή θα φτάσει στο σπίτι και θα βρει έκπληκτη τους… μουρμούρηδες ήδη μέσα!

Θα προσπαθήσουν να της εξηγήσουν τι συνέβη και να την καθησυχάσουν εξηγώντας της ότι δεν είναι διαρρήκτες! Η παρεξήγηση τελικά θα λυθεί λίγο πριν την έλευση του 2021 και η Καίτη Γαρμπή, αφού δεν τους «πέταξε» έξω απ’ το σπίτι, τους προσκαλεί να κάνουν ρεβεγιόν όλοι μαζί και να ξεχάσουν όλα αυτά που τράβηξαν. Φυσικά με πολύ τραγούδι!

Ένα Ρεβεγιόν «ποτ πουρί» στο OPEN

Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς, το OPEN καλωσορίζει το 2021 μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, κέφι και χορό. Σε ένα τετράωρο μουσικό πρόγραμμα με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, να ερμηνεύουν τις σημαντικότερες επιτυχίες τους.

Η Δέσποινα Βανδή με κατακόκκινο φόρεμα

Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Καρράς, Γιάννης Πλούταρχος, Καίτη Γαρμπή, Ελένη Φουρέϊρα, Μελίνα Ασλανίδου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Θέμης Αδαμαντίδης, Κώστας Καραφώτης, Snik, Mad Clip, Ζόζεφιν και ο Γιώργος Θεοφάνους σε μοναδικές στιγμές, αποχαιρετούν το 2020 και καλωσορίζουν το 2021, σε ένα εορταστικό πρόγραμμα που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Πρόκειται για μια μίξη από αγαπημένες τους εμφανίσεις από το «Just the two of Us» αλλά και από το «OPEN NEW YEAR» σε ένα non stop τραγουδιστικό πρόγραμμα. Ακόμα, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου οι παρουσιαστές του OPEN δίνουν στους τηλεθεατές τις δικές τους ευχές για μια χαρούμενη και γεμάτη όμορφες στιγμές καινούργια χρονιά.