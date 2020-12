Τηλεοπτικός οδηγός επιβίωσης για τις γιορτές - Αγαπημένες ταινίες και πρεμιέρες στην COSMOTE TV

Τα λαμπάκια στο δέντρο άναψαν, οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα πήραν περίοπτη θέση στο τραπέζι και όλα είναι έτοιμα για να δοθεί το σύνθημα της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Δεν υπάρχει άλλη γιορτινή περίοδος στον πλανήτη που να έχει παράξει περισσότερα τραγούδια και ταινίες με θέμα τις ημέρες αυτές, από τα Χριστούγεννα. Και μιας και αυτά τα Χριστούγεννα θα μείνουμε μέσα, καλό είναι να οργανωθούμε όπως πρέπει για home cinema διασκέδαση με μπόλικη λάμψη και μυθοπλασία για όλα τα γούστα. Που; Μα φυσικά στην τηλεόραση του σπιτιού μας.

Ξεχάστε την αγαπημένη, αλλά χιλιοπαιγμένη πλέον ταινία «Μόνος στο σπίτι» και ανακαλύψτε δεκάδες επιλογές που θα γεμίσουν δημιουργικά τις ημέρες των Χριστουγέννων μέχρι και την Πρωτοχρονιά.

Ένα χριστουγεννιάτικο κανάλι για τις γιορτές

Η COSMOTE TV λάνσαρε ένα Pop Up κανάλι μόνο για τα Χριστούγεννα, όπου θα βρείτε πραγματικά ό, τι αναζητάτε για να μπείτε σε mood Χριστουγέννων. Προσπαθώντας να μετρήσουμε τίτλους, χάσαμε απλά το μέτρημα και καταλήξαμε πως στο κανάλι υπάρχουν περισσότερες από 90 ταινίες με γιορτινή ατμόσφαιρα. Από blockbusters και κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες, ως αισθηματικές κομεντί και εκπληκτικές ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μαζί σας στον καναπέ αυτές τις γιορτές θα κάθονται και τα μικρά παιδιά, ομολογουμένως οι πιο απαιτητικοί τηλεθεατές στην βιομηχανία του θεάματος. Ξεχωρίσαμε μεταξύ των νέων αφίξεων την ταινία «Χριστούγεννα στη Ρώμη», μια αισθηματική ταινία με φόντο την αιώνια πόλη και μια αφορμή να ταξιδέψουμε νοερά.

Αν πάλι είστε πιο κλασικοί, αναζητήστε το αξεπέραστο Love Actually, τη συρραφή ιστοριών αγάπης με φόντο το χιονισμένο Λονδίνο, που έκανε τη διαφορά πριν 17 ολόκληρα χρόνια και «αναπαράχθηκε» ως είδος ταινιών κατ’ εξακολούθηση.

Όσο για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων, στα «σιγουράκια» θα σας προτείναμε την δεύτερη ταινία «Ψυχρά κι ανάποδα». Έλσα και Άννα σε μια ακόμη παραμυθένια περιπέτεια μέσα από την προσεγμένη δουλειά της Disney που έθεσε πολύ ψηλά τα στάνταρ της παιδικής μυθοπλασίας στον κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια.

Αν πάλι οι μικροί σας ήρωες προτιμούν περισσότερη δράση, η live action ταινία με τον «Σόνικ τον σκατζόχοιρο» βγαλμένη από την παιχνιδομηχανή των παιδικών μας χρόνων θα ανταμείψει τόσο εκείνους, όσο όμως και εσάς τους ίδιους.

Νέες και παλιές ταινίες ξανά στο τηλεκοντρόλ

Κι επειδή οι ημέρες χαλάρωσης μέσα στα Χριστούγεννα δεν προϋποθέτουν φιλμ αποκλειστικά με εορταστικό χρώμα, μέσα στον Δεκέμβριο σημειώσαμε πως κάνουμε πρεμιέρα αρκετές νέες ταινίες στα κανάλι της COSMOTE TV.

Ανάμεσά τους, παρακολουθήσαμε ήδη την ισπανική ταινία «Εξαφανισμένος» (έκανε πρεμιέρα στις 02-12) με πρωταγωνίστρια την Μάρτα Νιέτο που αγάπησαν οι σινεφίλ στην ταινία «Καλοκαιρινή Βροχή».

Στη λίστα, σημειώσαμε και παλιότερες αγαπημένες ταινίες που επιστρέφουν στη «βιβλιοθήκη» της COSMOTE TV, αποκλειστικά για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Γιατί μια φορά δεν αρκεί για τους φανατικούς του Marvel Universe για το τελευταίο μέρος μιας από τις πιο επιτυχημένης εμπορικά ταινίας των τελευταίων ετών. Το Avengers: Endgame – η «τελευταία πράξη» των Εκδικητών του Marvel Cinematic Universe ξανά στις οθόνες μας ανήμερα των Χριστουγέννων.

Αν πάλι δεν είναι όλοι λάτρεις των ταινιών δράσης και υπερηρώων, ίσως κάτι πιο ανάλαφρο να είναι η λύση που θα ικανοποιήσει περισσότερους τηλεθεατές. Η ταινία Enchanted, έρχεται να παντρέψει το παραμύθι με την πραγματικότητα της Νέας Υόρκης σε μια ξεκαρδιστική ταινία που ανέδειξε άλλη μια πτυχή του ταλέντου της Έιμι Άνταμς, πριν ακόμη υποδυθεί την εκλεκτή στην καρδιά του Σούπερμαν. Η ταινία θα προβλήθεί και πάλι στην COSMOTE TV, το βράδυ των Χριστουγέννων στις 22.00.

Pvod για σινεφίλ

Τέλος, η COSMOTE TV φέρνει στα χέρια των συνδρομητών της μια ακόμη δυνατότητα. Καθώς η διασκέδαση του σινεμά δεν είναι πλέον διαθέσιμη, λόγω του κορωνοϊού, η πλατφόρμα φέρνει κινηματογραφικές ταινίες, λίγο μετά την έξοδό τους στις αίθουσες, με τη νέα Pvod υπηρεσία.

Πρόκειται για 21 τίτλους κινηματογραφικών ταινιών που θα κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα απευθείας στην COSMOTE TV. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε το The Secret Garden, του Μάρκ Μάντεν με τους Κόλιν Φερθ και Τζούλι Γουόλτερς, αλλά και η ταινία How to be a good wife με την εκθαμβωτική Ζιλιέτ Μπινός.

Οι ταινίες αυτές θα είναι διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας Movies Club, με τιμή ενοικίασης από 4,90 ευρώ, και οι συνδρομητές θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν εντός 48 ωρών.