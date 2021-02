Εξι ταινίες και η σειρά «Westworld» της Nova, υποψήφιες στα φετινά βραβεία SAG!

Οι ταινίες που έρχονται στη Nova και η σειρά «Westworld» που ήδη προβάλλεται στα κανάλια Novacinema, ξεχώρισαν στις φετινές υποψηφιότητες των SAG Awards αποσπώντας συνολικά 8 υποψηφιότητες!

Πιο αναλυτικά, ο Anthony Hopkins και η Olivia Colman βρίσκονται υποψήφιοι στη κατηγορία Α' Ανδρικού και Β' Γυναικείου ρόλου αντίστοιχα για την ερμηνεία τους στην ταινία «The Father».

Η Frances McDormand διεκδικεί βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου για την ταινία «Nomadland» ενώ ο Riz Ahmet είναι υποψήφιος στην κατηγορία Α' Ανδρικού ρόλου για την ταινία «Sound of Metal». Στην κατηγορία Β' Ανδρικού ρόλου βρίσκονται υποψήφιοι o Jared Leto για το «The Little Things» και ο Daniel Kaluuya για το «Judas and the Black Messiah». Τέλος, η ταινία «Wonder Woman 1984» και η σειρά «Westworld» είναι υποψήφιες στις κατηγορίες Καλύτερου Stunt cast σε ταινία και σειρά αντίστοιχα.

Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όλη τη λάμψη και να απολαύσουν LIVE και αποκλειστικά την τελετή απονομής από το κανάλι ΝovastarsHD την Κυριακή 4 Απριλίου στις 04:00 μετά τα μεσάνυχτα!



Η 27η τελετή απονομής των βραβείων σωματείου ηθοποιών αποκλειστικά στη Nova!