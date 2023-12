Blockbuster, βραβευμένες σειρές, 4000+ ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand – Στην EON παίζουν τα καλύτερα! - iefimerida.gr

Μεγάλοι αστέρες του παγκόσμιου κινηματογράφου, συναρπαστικές παραγωγές, κορυφαίες σειρές και αμέτρητες επιτυχίες κρατούν το ενδιαφέρον σου αμείωτο!

Ό,τι ζητήσεις… το βλέπεις στην ΕΟΝ, εντελώς δωρεάν και χωρίς δεσμεύσεις με μία super προσφορά και για έναν ολόκληρο μήνα! Τώρα έχεις την ευκαιρία από 10 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου να απολαύσεις όλο το περιεχόμενο της αγαπημένης πλατφόρμας, ακόμη κι αν αρχικά είχες περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση. Δεν ξανάγινε, σωστά;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντονίσου στη Νο1 πλατφόρμα ψυχαγωγίας για searching σε πάνω από 4000 ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand, τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της σεζόν και extreme fun με blockbuster και x-mas cinema monies back2back. Ακόμη, θα απολαύσεις το πλούσιο παιδικό περιεχόμενο με Disney Channel, πολλά άλλα παιδικά κανάλια, εκπομπές, σειρές Reality TV και ταινίες με συναρπαστικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της EON διαμορφώνεται με tailor-made προτάσεις για τη γιορτινή περίοδο. Η ζώνη Sunday Premiere έρχεται να καθηλώσει με υπερπαραγωγές, όπως το τρίτο sequel της κωμωδίας «Serial Bad Weddings», τη δραματική ταινία «Our Friend» με τους Jason Segel, Dakota Johnson και Casey Affleck, τo καταιγιστικό τέταρτο κεφάλαιο του «John Wick» με τον Keanu Reeves, αλλά και την ταινία κινουμένων σχεδίων «Puss in Boots: Last Wish». Για όλο τον Δεκέμβριο, δεν ξεχνάμε στις 22:00 το καθιερωμένο ραντεβού μας με την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» και ταινίες με ιδιαίτερη ιστορία, όπως το «Money Monster», το «Noel» και το «21».

Το μεγάλο φινάλε για τον νικητή του Νο1 show «America’s got Talent» με οικοδεσπότη τον Terry Crews και κριτική επιτροπή τους Howie Mandel, Heidi Klum, Simon Cowell, Sofia Vergara έρχεται στο Novalifε για να μας βγάλει από τα καθιερωμένα. Στις 23 (Σάββατο) και 24 Δεκεμβρίου (Κυριακή - Παραμονή Χριστουγέννων) θα προβληθούν οι ημιτελικοί και τα Χριστούγεννα θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός! Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα μεταδοθεί η ταινία «Now you see me», ενώ κάθε Τρίτη στις 21:00 προβάλλεται η ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» με τα «Queen of Speed» (12/12), «Coco Chanel: Unbuttoned» (19/12) και «Sid & Judy» (26/12) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα, για να ακολουθήσει αμέσως μετά καθημερινά το «The Tonight Show Jimmy Fallon» το οποίο το Δεκέμβριο θα έχει Χριστουγεννιάτικο στυλ! Παράλληλα, πρεμιέρα στο Novalifε κάνουν οι σειρές «Gaslit» και «Three Pines» ενώ κάθε Δευτέρα στις 17:00 προβάλλεται η σειρά «Lara’s choice.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, τα μοναδικά γκολ και οι πόντοι στα μπασκετικά καλάθια ξεκινούν στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, της 17ης αγωνιστικής της Premier League, της 15ης αγωνιστικής της Euroleague και της 4ης αγωνιστικής της La Liga.

Παρακολούθησε το αγαπημένο σου πρόγραμμα με δυνατότητα Catch up 7 ημερών και επίλεξε ανάμεσα σε 4.000 ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand με διακοπή και συνέχιση θέασης σε οποιαδήποτε συσκευή. Extra credits αποκτάς βέβαια με την εύκολη πρόσβαση σε δημοφιλή Apps και Games, ενώ το ΕΟΝ Sports mode γίνεται και το δικό σου ασυναγώνιστο inspo. Τα παιδιά με το ΕΟΝ Kids έχουν τώρα και τον δικό τους ασφαλή χώρο διασκέδασης! Η Nova κάνει τη διαφορά και υποδέχεται τον Δεκέμβριο με το Nova Christmas, το pop-up κανάλι των γιορτών με καθημερινές προβολές 45 ταινιών για όλη την οικογένεια, αλλά και μεγάλες πρεμιέρες όπως το John Wick: Chapter 4 και το Push in boots: the last wish.

Εκμεταλλεύσου τη super προσφορά ΕΟΝ. Τα βήματα είναι απλά και έχουν ως εξής: Κλικ εδώ, συμπληρώνεις τη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σου, λαμβάνεις άμεσα στο κινητό και το email που δήλωσες στη φόρμα τα στοιχεία σύνδεσης και ξεκινάς να απολαμβάνεις τον μοναδικό κόσμο της EON μέσα από τη Smart TV σου, τις συσκευές PC / Mac ή το tablet και το smartphone σου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτές οι γιορτές θα σου μείνουν πραγματικά αξέχαστες, γιατί θα ανακαλύψεις μία απολύτως νέα και ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης. Εντελώς unique και με όσα δεν θα βρεις αλλού!

Are you ready? #eon #novacinema #nova