Στην COSMOTE TV το νεοσύστατο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού EXTREME E

Τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη μετάδοση του νεοσύστατου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού Extreme E εξασφάλισε για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν η COSMOTE TV, που πρόσφατα ανανέωσε και τα δικαιώματα για την κορυφαία διοργάνωση MotoGP™, καθώς και για τα Moto2™, Moto3™, MotoE™, MotoGP eSport Championship και Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Το Extreme E, που θα κάνει πρεμιέρα το διήμερο 20-21/3 στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική αλλαγή, μέσα από τη διεξαγωγή αγώνων με αμιγώς ηλεκτροκίνητα off-road οχήματα, που ανταγωνίζονται χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Παράλληλα, o θεσμός υποστηρίζει την ισότητα των δύο φύλων, με τα πληρώματα των ομάδων είναι για πρώτη φορά μεικτά, αποτελούμενα από μια γυναίκα και έναν άνδρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες σε live μετάδοση, τα καλύτερα στιγμιότυπά τους, καθώς και τη σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που αφορά στο νεοσύστατο πρωτάθλημα τουExtreme E:How to Build a Race Car, Making Tracks, The Electric Future.