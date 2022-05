Save Ukraine - #Stop War: Η φιλανθρωπική συναυλία που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, LIVE στην EON - iefimerida.gr

Tον Διεθνή Φιλανθρωπικό Τηλεμαραθώνιο «Save Ukraine - #Stop War» που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο θα προβάλει την Κυριακή, 29 Μαΐου, στις 21:00 το κανάλι 1+1 International που είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ στη Nova - Wind (θέση 821).

H συναυλία έχει στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου για την Ουκρανία και να συγκεντρώσει χρήματα για ανθρωπιστική βοήθεια της χώρας που πλήγεται από τον πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του Τηλεμαραθωνίου, θα κατατεθούν όλες οι δωρεές σε έναν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Υπουργείου Κοινωνικής Πολιτικής της Ουκρανίας.

Στο «Save Ukraine - #Stop War» θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι καλλιτέχνες Οkean Εlzy, Τina Κarol, Τhe Ηardkiss, Μonatik, Βeissoul & Εinius, Αntytila, Οnuka, Αlyona Αlyona, ενώ ειδική εμφάνιση θα κάνει το συγκρότημα «KalushOrchestra» που πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε την πρώτη θέση στην Eurovision 2022. Τα δικά τους μηνύματα θα μεταφέρουν προσωπικότητες από τον πολιτικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο, όπως ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Volodymyr Zelenskyi, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, BorisJohnson, ο Καγκελάριος της Αυστρίας KarlNehammer, ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας MarkRutte, ο θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου AndriyShevchenko και η τενίστρια Elina Svitolina, αλλά και η Madonna, η Cher, ο Bono, κ.α.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης συναυλίας, θα προβληθούν video με σύντομες ιστορίες από την σημερινή καθημερινότητατης Ουκρανίας, ενώ θα υπάρξουν και ζωντανές συνδέσεις με ευρωπαϊκές πλατείες. Η συναυλία διοργανώνεται μεταξύ άλλων από τη 1+1 media και υποστηρίζεται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.