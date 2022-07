Σαββατοκύριακο στην COSMOTE TV με Formula 1, WNBA All Star Game και Stoiximan Aegean Ball Festival - iefimerida.gr

Με υψηλές ταχύτητες στις πίστες της Formula 1, «ταξίδι» στη Σύρο για τη μεγάλη επιστροφή του Stoiximan Aegean Ball Festival και το πολυαναμενόμενο WNBA All Star Game θα περάσουν το τριήμερο 8-10/7 οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της COSMOTETV.

Τριήμερο Formula 1 με προορισμό την Αυστρία

Μετά τον επεισοδιακό αγώνα στη Silverstone, η Formula 1 περνάει στον 11ο αγώνα της σεζόν, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αυστρία, το τριήμερο 8-10/7. Στο Red Bull Ring θα εμφανιστεί ο πρωτοπόρος της κατάταξης των πιλότων, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) τον οποίο χωρίζουν μόλις 34 βαθμοί από τον δεύτερο, Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari). Ποιος θα δει πρώτος την καρό σημαία στο Formula 1 Rolex Grosser Preis Von Österrreich; Θα το μάθουμε στο COSMOTESPORT 5HD.

Στο Red Bull Ring διεξάγεται και ο επόμενος αγώνας της Formula 2. Πριν το 8ο αγωνιστικό διήμερο του προγράμματος, στην τρίτη του χρονιά στην κατηγορία, ο Φελίπε Ντρούγκοβιτς ηγείται της βαθμολογίας των οδηγών. Στη Formula 3, με τη νίκη του στη Silverstone, ο αδελφός του Σαρλ Λεκλερ, Αρτούρ πλησίασε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Βικτόρ Mαρτίνς στους 6 βαθμούς, πέντε αγώνες πριν το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Στο Σπίλμπεργκ της Αυστρίας θα μάθουμε αν θα αλλάξουν οι ισορροπίες ή όχι.

Mέσα από τις εκπομπές «Grand Prix Pre-Race» (Κυριακή 10/7, 15.30, COSMOTE SPORT 5HD) και «Grand Prix» (Κυριακή 10/7, 19.30, COSMOTE SPORT 5HD), η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ από τα κορυφαία πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στην COSMOTETV επιστρέφει το AegeanBallFestival με κορυφαία ονόματα του αθλητισμού

Το Stoiximan AegeanBall Festival επιστρέφει μετά από τρία χρόνια απουσίας, και οι φαν του μπάσκετ θα το απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTETV, το Σαββατοκύριακο 9-10/7.

Στο μοναδικό αθλητικό γεγονός, με εμπνευστή τον μπασκετμπολίστα Γιώργο Πρίντεζη, θα δώσουν το παρών κορυφαία ονόματα του αθλητισμού, όπως ο χρυσός Ολυμπιονίκης στους κρίκους, Λευτέρης Πετρούνιας, ο χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, Στέφανος Ντούσκος, ο αργυρός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης και International Marathon Swimming Hall of Famer, Σπύρος Γιαννιώτης κ.ά. Παράλληλα, θα συμμετέχουν ο MVP του final-four της Ευρωλίγκας, Βασίλιε Μίσιτς, οι μπασκετμπολίστες Σάσα Βεζένκοφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Μωραϊτης, οι σπουδαίοι πρώην διεθνείς παίκτες Δημήτρης Διαμαντίδης και Γιάννης Μπουρούσης, καθώς και οι διεθνείς Χρήστος Σαλούστρο, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιάννης Αθηναίου, Λίνος Χρυσικόπουλος, Νίκος Γκίκας και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα «ταξιδέψουν» στη Σύρο μέσω του COSMOTESPORT 4HD. Η μετάδοση θα καλύψει τους αγώνες του Σαββάτου 9/7 στις 21.00 και τους τελικούς που είναι προγραμματισμένοι για την Κυριακή 10/7 στις 21.00. Πριν και μετά από τη δράση κάθε ημέρας, οι ειδικές εκπομπές Pregame και Postgame (20.45 & 23.15, COSMOTE SPORT 4HD) θα μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ της διοργάνωσης, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και τις απονομές. Όλη η δράση της διοργάνωσης θα μεταδοθεί κι ελεύθερα για όλους από το επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTETV.

WNBA AT&T All Star Game

Η γιορτή των καλύτερων εκπροσώπων του μπάσκετ γυναικών του πλανήτη ανήκει αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Το Σάββατο 9/7, στις 22.00 θα μεταδοθεί ο διαγωνισμός τριπόντων και Skills Challenge, ενώ την Κυριακή 10/7, στις 20.00 θα προβληθεί το WNBAAT&TAllStarGame. Αποκλειστικός προορισμός για όλη τη δράση είναι το COSMOTESPORT 9ΗD. Οι φαν του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το WNBA AT&T All Star Game ταυτόχρονα και από το επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTETV.

Η Wintrust Arena του Σικάγο θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά -στην ιστορία του- το WNBA All Star Game, με τη συμμετοχή 24 παικτριών που χωρίστηκαν σε δυο ομάδες (Team WNBA και USA Basketball Women's National Team). Στον πάγκο της TeamWNBA θα κάθονται οι θρύλοι του παγκοσμίου μπάσκετ, Λίζα Λέσλι (2 φορές πρωταθλήτρια, 2 φορές MVP τελικών, 3 του πρωταθλήματος, 7 φορές All Star και 2 φορές καλύτερη αμυντική παίκτρια του WNBA) και Τίνα Τόμπσον (Hall of Famer, πρώτη Νο1 επιλογή από το κολέγιο στην ιστορία των draft του WNBA, δυο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης, 9 φορές All Star, 4 φορές πρωταθλήτρια WNBA, μια Ρωσίας, μια της Ρουμανίας και μια της Euroleague). Στην πλευρά της USABasketballWomen'sNationalTeam θα βρεθεί η Hall of Famer και 4 φορές χρυσή Ολυμπιονίκης (3 ως παίκτρια, μια ως προπονήτρια), Ντoν Στέιλι.

UFC

Το ανερχόμενο αστέρι του UFC, Ράφαελ Φίζιεφ θα συναντήσει στο οκτάγωνο του UFC Apex του Λας Βέγκας, τον Ράφαελ ντος Άνιος. Ο 29χρονος μαχητής βρίσκεται προς το παρόν στην 10η θέση του ranking και προέρχεται από πέντε διαδοχικές νίκες. Ο 37χρονος ντος Άνιος, ο οποίος έχει ζήσει την εμπειρία της κατάκτησης τίτλου στην κατηγορία (2015), προέρχεται από σερί επιτυχίες -μετά την επιστροφή του στην κατηγορία lighweight από τη welterweight, το 2020. Στόχος του No 10 της κατάταξης είναι να σκαρφαλώσει ψηλότερα στη βαθμολογία της κατηγορίας lightweight. Αν θα το καταφέρει, θα το δούμε αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Κυριακή 10/7 στις 04.00 (COSMOTESPORT 8HD).