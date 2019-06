Οι νέες σειρές The Rook και MotherFatherSon με τον Ρίτσαρντ Γκίρ έρχονται τον Ιούλιο στην Cosmote TV [βίντεο]

Πρεμιέρα κάνει τον Ιούλιο στην COSMOTE TV η δραματική σειρά MotherFatherSon με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Ρίτσαρντ Γκίρ, ο οποίος υποδύεται τον Μαξ, ιδιοκτήτη ενός κολοσσού μέσων ενημέρωσης.

Με φόντο ένα παιχνίδι εξουσίας, η ζωή του Μαξ ανατρέπεται όταν ο γιος του, Caden παθαίνει σοβαρό εγκεφαλικό από τις καταχρήσεις. Και τα 8 επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα από την Δευτέρα 1/7, on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ από την Κυριακή 25/8 η σειρά θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 23.00 στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Επίσης, 2 νέες σειρές κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στο COSMOTE CINEMA 4HD. Το Σάββατο 29/6, στις 22.00 έρχεται σε Α’ προβολή η δραματική σειρά The Good Karma Hospital, για την ιστορία μίας νεαρής γιατρού που φτάνει στην Ινδία ψάχνοντας δουλειά. Από την Δευτέρα 1/7, όλα τα επεισόδια του 1ου και του 2ου κύκλου θα είναι διαθέσιμα και on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Πρεμιέρα κάνει στο COSMOTE CINEMA 4HD και η δραματική σειρά The Rook με την Έμμα Γκρίνγουελ στον ρόλο, μιας γυναίκας που ξυπνάει χωρίς να θυμάται την ταυτότητά της. Όλα ανατρέπονται όταν ανακαλύπτει ότι είναι υψηλόβαθμο μέλος σε μυστική υπηρεσία της Βρετανίας για άτομα με παραφυσικές ικανότητες (Α’ προβολή- Τρίτη 2/7, 00.00. Από Τρίτη 16/7 θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 23.00).

Με νέο κύκλο επιστρέφει στο κανάλι και η αστυνομική σειρά Instinct, με τον Άλαν Κάμινγκ στον ρόλο του πρώην πράκτορα της CIA και νυν Καθηγητή Ψυχολογίας, ο οποίος καλείται να επιστρέψει στα αστυνομικά του καθήκοντά προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυση μιας υπόθεσης ενός serial killer. Ο 2ος κύκλος της σειράς κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD την Δευτέρα 1/7, στις 22.00, 24 ώρες μετά την Αμερική.

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την Κυριακή 30/6, την ταινία δράσης Peppermint με την βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Τζένιφερ Γκάρνερ να υποδύεται μία αδίστακτη τιμωρό, η οποία ζητάει να πάρει εκδίκηση για την δολοφονία του άντρα και της κόρης της (Α’ προβολή-21.00, ζώνη Blockbuster). Στην ζώνη Red Carpet Premieres του καναλιού, θα μεταδοθούν σε Α’ προβολή αυτή την εβδομάδα οι επίσημες υποψηφιότητες της Βοσνίας και της Ιταλίας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας 2018. Η δραματική ταινία Οι άντρες δεν κλαίνε (Men don’t cry), παρουσιάζει την συνάντηση μιας ομάδας βετεράνων 15 χρόνια μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας (Πέμπτη 27/6, 21.00), ενώ Ιταλική ταινία Η γειτονιά των ανθρώπων (A Ciambra) αφηγείται την ιστορία του 14χρονου Πίο, ο οποίος ζει σε μία κοινότητα Ρομά στην Ιταλία (Πέμπτη 4/7, 21.00). Οι φαν των οικογενειακών ταινιών θα παρακολουθήσουν την Παρασκευή 28/6 την κωμωδία Trico Tri: Happy Halloween για μία Ισπανικής καταγωγής οικογένεια που μετακομίζει από την Καλιφόρνια στο Μαϊάμι, σε ένα σπίτι που όμως ήδη κατοικείται από φαντάσματα (21.00).

Το Σάββατο 29/6, στις 22.00 κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 2HD η βιογραφική ταινία Loro του βραβευμένου με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο (Η Τέλεια Ομορφιά), για τη ζωή του Σύλβιο Μπερλουσκόνι την περίοδο 2006-2009, όπου διετέλεσε Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Τον Μπερλουσκόνι υποδύεται ο διάσημος ηθοποιός Τόνι Σερβίλλο. Μέσα από σπάνια αρχεία που έρχονται για πρώτη φορά στο φως, το ντοκιμαντέρ Το Βλέμμα του Όρσον Γουέλς (The Eyes of Orson Welles) του Μαρκ Κάζινς μας ταξιδεύει στις άγνωστες πτυχές της ζωής του πρωτοπόρου Αμερικανού σκηνοθέτη (Παρασκευή 28/6, 22.00, Doc’ o clock, COSMOTE CINEMA 2HD). Το πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA 2HD έχει ενδιαφέρον και για τους φαν της κωμωδίας. Την Δευτέρα 1/7 έρχεται σε Α’ προβολή η Αργεντίνικη ταινία 10 μέρες χωρίς τη μαμά (10 Days Without Mom), η οποία παρουσιάζει τις απελπισμένες προσπάθειες ενός πατέρα να τα βγάλει πέρα με τα 4 παιδιά του, όταν η γυναίκα του αποφασίζει να φύγει για διακοπές (22.00).

Από την Δευτέρα 1/7, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση, μέσω της on demand υπηρεσίας της COSMOTE TV, Movies Club, την δραματική ταινία Το Ξέρουν Όλοι (Everybody Knows) του Ιρανού σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαρχαντί με το Οσκαρικό ζευγάρι Πενέλοπε Κρουζ- Χαβιέ Μπαρδέμ. Τέλος, στo VILLAGE CINEMA, ξεχωρίζει την Παρασκευή 28/6 η πρεμιέρα της δραματικής ταινίας Όλα Όσα Αγαπήσαμε (Mal De Pierres), με την βραβευμένη με Όσκαρ γαλλίδα ηθοποιό, Μαριόν Κοτιγιάρ και τον Λουί Γκαρέλ (21.00).