Riviera: Το θρίλερ του βραβευμένου Νιλ Τζόρνταν στην Cosmote TV

Πρεμιέρες σειρών με επίκεντρο αυτή της νέας σεζόν του Riviera, παραγωγές που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς, ταινίες δράσεις και μεγάλους τίτλους στην on demand υπηρεσία, Movies Club (Μαίρη, η Βασίλισσα της Σκωτίας/Mary Queen of Scots) θα έχουν στη διάθεσή τους αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές της COSMOTE TV.

COSMOTE CINEMA 4HD: ο 2ος κύκλος της σειράς Riviera & η νέα sci-fi σειρά The InBetween ξεχωρίζουν

H 2η σεζόν της σειράς θρίλερ, Riviera, με την υπογραφή του βραβευμένου με OSCAR Νιλ Τζόρνταν (The Crying Game, The Borgias) και πρωταγωνίστρια την Τζούλια Στάιλς, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, αποκλειστικά στην COSMOTE TV την Παρασκευή 24/5 στις 22.00, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Μ. Βρετανία.

Η σειρά ακολουθεί την Τζορτζίνα, η οποία μετά τον θάνατο του δισεκατομμυριούχου συζύγου της, από έκρηξη στο ιστιοπλοϊκό του, έρχεται αντιμέτωπη με σοκαριστικές αποκαλύψεις, καθώς μαθαίνει ότι η πολυτελής ζωή της μέχρι τότε ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής δράσης. Με τη βοήθεια της πρώτης συζύγου του άνδρα της, μυείται στον κόσμο της εγκληματικότητας και εκπαιδεύεται, έτσι ώστε να διατηρήσει στην κατοχή της την περιουσία του, αλλά και να προστατέψει την οικογένειά της. Στα νέα επεισόδια της σειράς η Τζορτζίνα προσπαθεί να μην κατηγορηθεί για τη δολοφονία του συζύγου της, ενώ παράλληλα γνωρίζει τους Elthams, μια αριστοκρατική αγγλική οικογένεια με δικά της μυστικά.

Η σειρά The InBetween μας συστήνει την Κάσι, η οποία διαθέτει το χάρισμα της επικοινωνίας με νεκρούς, βοηθώντας τους να κλείσουν εκκρεμότητες που άφησαν ανοιχτές όσο βρίσκονταν στη ζωή. Αυτή η ικανότητα, οδηγεί γρήγορα στην επιστράτευσή της από το FBI, για την εξιχνίαση μιας σειράς δολοφονιών. Η σειρά έρχεται σε Α’ προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική, την Πέμπτη 30/5 στις 23.00.

Βραβευμένες παραγωγές, ένα βιογραφικό δράμα & ταινίες δράσης ξεχωρίζουν στο COSMOTE CINEMA 1HD

H ταινία Borg vs. McEnroe: Όλα για τη Δόξα παρουσιάζει τη μεγάλη κόντρα που απασχόλησε τους φαν του τένις τη δεκαετία του ’80, ανάμεσα στον πολυνίκη του Γουίμπλεντον Μπιορν Μποργκ, αλλά και το τότε ανερχόμενο αστέρι Τζον ΜακΕνρό. Οι δυο τους ήρθαν αντιμέτωποι σε έναν τελικό που διήρκησε σχεδόν 4 ώρες και έμεινε στην ιστορία (Κυριακή 26/5, 21.00, ζώνη Blockbuster).

Στη ζώνη Action του καναλιού, οι φίλοι της περιπέτειας δεν χάνουν την ταινία 6 Συμβόλαια Θανάτου (Age of Kill), με επίκεντρο έναν ελεύθερο σκοπευτή που εκβιάζεται από έναν διεθνή τρομοκράτη, να σκοτώσει 6 τυχαίους ανθρώπους μέσα σε 6 ώρες (Δευτέρα 27/5, 21.00).

To δικαστικό θρίλερ ιαπωνικής παραγωγής Το Τρίτο Έγκλημα (The Third Murder) του βραβευμένου στις Κάννες σκηνοθέτη Χιροκάζου Κόρε Έντα, για την ταινία Κλέφτες Καταστημάτων, μας συστήνει έναν επιτυχημένο δικηγόρο που αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός άντρα, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του αφεντικού του. Η υπόθεση, ωστόσο, περιπλέκεται, όταν ο πελάτης αλλάζει διαρκώς την κατάθεσή του (Τρίτη 28/5, 21.00).

Το βραβευμένο στο φεστιβάλ του Sundance δράμα Ονειρεύομαι σε Άλλη Γλώσσα (I Dream in Another Language) έχει ως πρωταγωνιστή έναν γλωσσολόγο, που επισκέπτεται τους τρεις εναπομείναντες ηλικιωμένους που μιλούν τη γλώσσα Ζικρίλ, αλλά έχουν 50 χρόνια να μιλήσουν μεταξύ τους. Τότε, ο γλωσσολόγος αναλαμβάνει να τους συμφιλιώσει και να ανακαλύψει τον λόγο απομάκρυνσής τους (Πέμπτη 30/5, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).

Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, ξεχωρίζει επίσης η πρεμιέρα της γαλλικής κομεντί, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Καρδιοκατακτητής (Return of the Hero) με τον βραβευμένο με OSCAR Γάλλο ηθοποιό Ζαν Ντιζαρντέν. Η ταινία μας μεταφέρει στη Γαλλία του 1809, όπου ο λοχαγός Νεβίλ ετοιμάζεται να αρραβωνιαστεί την Πολίν, όταν τον καλούν επειγόντως στο μέτωπο. Μη λαμβάνοντας νέα του, εκείνη αρρωσταίνει βαριά, ενώ αναγκάζει την αδερφή της να της γράφει ψεύτικες ερωτικές επιστολές με την υπογραφή του Νεβίλ (Σάββατο 25/5, 22.00).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, οι συνδρομητές θα έχουν επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία Αόρατη Κλωστή (Phantom Thread), του υποψήφιου για OSCAR Πόλ Τόμας Άντερσον, με τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις να ερμηνεύει έναν διάσημο μόδιστρο με αυστηρή και σχολαστική καθημερινότητα, η οποία διαταράσσεται από την Άλμα (Πέμπτη 30/5, 22.00). Στο κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, COSMOTE CINEMA 3, ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στην Κάκια Αναλυτή μέσα από την ταινία του Ζητιάνος μιας Αγάπης (Δευτέρα 28/5, 22.00).

Στην on demand υπηρεσία της COSMOTE TV, Movies Club, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση την υποψήφια για 2 OSCAR ταινία Μαίρη, η Βασίλισσα της Σκωτίας (Mary Queen of Scots) με τις Μάργκο Ρόμπι και Σέρσια Ρόναν στους ρόλους της βασίλισσας Ελισάβετ Α’ και τη βασίλισσα της Σκοτίας Μέρι Στιούαρτ, οι οποίες τον 16ο αιώνα, βρίσκονταν σε μία συνεχή διαμάχη για τον θρόνο.

Τέλος, στo VILLAGE CINEMA HD, ξεχωρίζει την Παρασκευή 24/5 η ταινία Οι Τζογαδόροι (Mississippi Grind), με τον Ράιαν Ρέινολντς (Deadpool) στο ρόλο ενός άτυχου άνδρα με οικονομικές δυσκολίες που αποφασίζει να συνεργαστεί με έναν επαγγελματία παίκτη πόκερ και να ξεκινήσουν ένα ταξίδι σε όλα τα καζίνο με μοναδικό στόχο το κέρδος (21.00).