Κυκλοφόρησε το Nitro: Η Τούνη αποκαλύπτει στον Πέτρο Κωστόπουλο ότι έχει πάει και με γυναίκες | MEDIA | iefimerida.gr

Η συνταγή Κωστόπουλου είναι εδώ και έχει όσα ξέρουμε για αυτόν: πολιτική αποδόμηση, χιούμορ, αισθητική ιλουστρασιόν και την πιο σέξι γυναίκα της εποχής στα social media να μιλάει στον ίδιο τον εκδότη. Το Nitro αφήχθη.

Με μια απόπειρα αυτοτρολαρίσματος -κάπως αμήχανη αλλά ok, είναι η πρώτη φορά- στο εξώφυλλο του, το νέο Nitro, το τριμηναιίο coffee table περιοδικό του Πέτρου Κωστόπουλου από σήμερα κυκλοφορεί. Με ένα ανάγλυφο, γυαλιστερό όσο ποτέ πριν εξώφυλλο (ή απλώς πέρασαν πολλά χρόνια από τότε), όπου πρωταγωνιστεί το παραδοσιακό τσαρούχι ενισχυμένο με αερόσολα. Παίζει στον τίτλο ο Κωστόπουλος με το μότο της Nike (just do it) και το ομπαμικό yes we can. We can do it είναι ο τίτλος που προκύπτει και που προφανώς απηχεί και την περίφημη φράση του Κωστόπουλου ότι μας ξεβλάχεψε.

Και ο Χειμωνάς, και ο Χωμενίδης

Ενα τεύχος 258 σελίδων, με πολλές διαφημίσεις και υπογραφές που κινούνται μεταξύ δημοσιογραφίας και συγγραφής: ο Χρήστος Χωμενίδης με ένα τίτλο δάνειο από τον Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ γράφει για το πώς ήταν τα ξενύχτια της γενιές του, αλλά και ο Θανάσης Χειμωνάς σε ένα longform κείμενο για τον Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «ο Mr two faces». Ναι η μείξη αγγλικών και ελληνικών σε κείμενα και τίτλους που εισήγαγε η ΙΜΑΚΟ είναι ακόμα εδώ.

Ομως, όσο και αν οι συντάκτες καταθέτουν την ψυχή τους με μεγάλα κείμενα και προσωπικές ερμηνείες ή εξομολογήσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι η έκρηξη του τεύχους έρχεται από την συνέντευξη που πήρε ο ίδιος ο Κωστόπουλος από την σταρ του Instagram και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη. Δεν είναι τυχαίο ότι το περιοδικό κυκλοφόρησε νωρίς το πρωί και λίγη ώρα μετά ατάκες της Τούνη άρχισαν να γίνονται viral. Οχι ατάκες σαν και αυτές που έλεγε για τους τεμπέληδες που έπαιρναν επιδόματα. Ούτε σαν τις άλλες που ήρθαν μετά τις αντιδράσεις για τη φωτογράφισή της στο μνημείο για το Ολοκαύτωμα στο Βερολίνο.

Οταν η Τούνη άκουσε τον πατέρα της να την λέει μπάσταρδο

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογείται τη σχέση της με τον πατέρα της τον οποίο είδε ελάχιστες φορές στη ζωή της και ο οποίος την είχε αποκαλέσει μπροστά της μπάσταρδο, επειδή δεν ήταν παντρεμένος με την μητέρα της. Μια ανοιχτή πληγή για την Τούνη που αποδίδει σε αυτή τη σχέση τα daddy issues.

«Η πρώτη φορά που είδα τον πατέρα μου ήταν μια από αυτές τις μέρες που μάλωναν η μαμά και ο μπαμπάς για το τίποτα και ακούω τον μπαμπά μου να λέει "άσε μας ρε Τάνια με το μπάσταρδο". Eπαθα σοκ». Ετσι μεταξύ αναφορών στο πόσο σέξι είναι στο Instagram, τις γυναίκες που την ακολουθούν, το πώς είναι στις σχέσεις της - μέχρι και τους κωδικούς των social media δίνει στους συντρόφους της- η influencer ανοίγει την μεγαλύτερη πληγή της.

«Έχω πάει με γυναίκα. Ήταν τέλεια. Μου αρέσουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Για να κάνω σχέση με άντρες, μου αρέσουν περισσότερο αυτοί. Ίσως αν ζούσα σε μια κοινωνία που ήταν πιο αποδεκτός ο μη ετερόφυλος συνδυασμός, θα μπορούσα να κάνω σχέση και με γυναίκα. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει σχέση», δήλωσε στον Πέτρο Κωστόπουλο.

Δεν είμαι μια παρδαλογκόμενα

Ο Κωστόπουλος απορεί που η Τούνη δεν ενδιαφέρεται για την αρνητική κριτική και τα σχόλια -ενώ ο ίδιος ακόμα επηρεάζεται- μιλά για τον ανδρικό τσαμπουκά της. Η ίδια λέει ότι οι γυναίκες την συμπαθούν διότι όσες είναι κοινωνικά καταπιεσμένες μέσα από την ίδια νιώθουν ότι συμμετέχουν στην απελευθέρωση. Σε άλλο σημείο αναφέρει «χωρίς να λέω ότι είμαι μια παρδαλογκόμενα που επιζητεί το σεξ, λέω ότι αποδέχομαι την σεξουαλικότητά μου σε όλη της τη διάσταση. Μια σέξι κοπέλα δεν είναι πουτάνα».

Λίγο ντιβάνι, λίγο γκόσιπ, αρκετή ανάλυση, η δέουσα ψυχανάλυση, η αισθητική του Κωστόπουλου όπως την ξέραμε αν και λιγότερο φορτωμένη, συμβολισμοί, υπαινιγμοί. To Nitro έφτασε και τα στοιχήματα είναι πολλά. Οχι μόνο για τους συνεργάτες του αλλά και για την ίδια την βαλτωμένη αγορά των περιοδικών.