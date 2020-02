«Παράσιτα»: Ο μεγάλος νικητής των φετινών Οσκαρ έρχεται απόψε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στην Cosmote TV [βίντεο]

Η ταινία «Παράσιτα» (Parasite) του Μπονγκ Τζουν-χο ήταν ο μεγάλος νικητής της 92ης τελετής απονομής των βραβείων OSCAR®, αφού στέφθηκε καλύτερη ταινία της χρονιάς, αποτελώντας την πρώτη διεθνή ταινία που κερδίζει το μεγάλο βραβείο στην ιστορία του θεσμού.

Η νοτιοκορεάτικη ταινία, η οποία απέσπασε, επίσης, τα βραβεία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερης σκηνοθεσίας, είναι διαθέσιμη από σήμερα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στην on demand υπηρεσία της COSMOTE TV, Movies Club, ενώ οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE CINEMA, μέσα στο 2020.

Σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, θα προβληθεί το προσεχές διάστημα και Η ιστορία των παιχνιδιών 4 (Toy Story 4), που βραβεύτηκε με το OSCAR καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων (ήταν υποψήφια και για καλύτερο τραγούδι), καθώς και οι υποψήφιες για το χρυσό αγαλματίδιο ταινίες Ο Βασιλιάς των Λιονταριών (οπτικά εφέ), Star Wars: Skywalker, η Άνοδος (ηχητικό μοντάζ, οπτικά εφέ, πρωτότυπη μουσική), Ψυχρά κι ανάποδα II (τραγούδι: Into the Unknown), Les Miserables (ξενόγλωσση ταινία), Ο Φάρος (φωτογραφία), Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους (μακιγιάζ και κομμώσεις), Harriet (Α' γυναικείος ρόλος, τραγούδι: Stand Up), Corpus Christi (ξενόγλωσση ταινία) και For Sama (ντοκιμαντέρ).

Η ταινία Rocketman που απέσπασε το OSCAR καλύτερου τραγουδιού (I’m Gonna Love Me Again) και το υποψήφιο How to Train Your Dragon: The Hidden World (animation) έχουν ήδη προβληθεί στην COSMOTE TV και είναι διαθέσιμες για δωρεάν on demand θέαση στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Η 92η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV, με ελληνικό, απευθείας σχολιασμό από τους απεσταλμένους της στο Λος Άντζελες, Γιώργο Σατσίδη και Χριστίνα Μπίθα. Η COSMOTE TV ήταν το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο και ένα από τα 18 παγκοσμίως που για δεύτερη συνεχή χρονιά βρέθηκε στο κόκκινο χαλί της μεγάλης κινηματογραφικής βραδιάς. Δείτε video με τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς εδώ και στιγμιότυπα από το The Oscars Red Carpet Show εδώ.

Η βραδιά των OSCAR θα προβληθεί και με υπότιτλους, σήμερα Δευτέρα 10/2 στις 19.30, στο COSMOTE CINEMA OSCARS.