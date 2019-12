Ο «Πάπας» Τζουντ Λο και το Manifest του Ρόμπερτ Ζεμέκις επιστρέφουν με νέα επεισόδια τον Ιανουάριο στην Cosmote TV

Το 2020 ξεκινά στην COSMOTE TV με την επιστροφή πολυαναμενόμενων τηλεοπτικών επιτυχιών, όπως το The New Pope με τον Τζουντ Λο και τη σειρά μυστηρίου σε παραγωγή του βραβευμένου με OSCAR® Ρόμπερτ Ζεμέκις (Forrest Gump, Ο Ναυαγός, Back to the Future) Manifest, αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα του Ιανουαρίου περιλαμβάνει, επίσης, νέους κύκλους επεισοδίων των The Bold Type και Project Blue Book, καθώς και την καινούρια αστυνομική σειρά FBI Most Wanted.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς του Πάολο Σορεντίνο The Young Pope, The New Pope έρχεται το Σάββατο 11/1, στις 22.00 ταυτόχρονα στο COSMOTE SERIES HD και την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Ο υποψήφιος για OSCAR® ηθοποιός, Τζουντ Λο υποδύεται ξανά τον πρώτο Αμερικανό Πάπα, του οποίου η εκλογή έφερε τα πάνω - κάτω στον χώρο της Καθολικής Εκκλησίας. Στο καστ της σειράς προστίθεται ο Τζον Μάλκοβιτς, ενώ ρόλο έκπληξη, αναλαμβάνει η Σάρον Στόουν και ο εκκεντρικός Μέριλιν Μάνσον. Η σειρά θα προβάλλεται κάθε εβδομάδα με διπλό επεισόδιο.

Εμπνευσμένη από την πολυσυζητημένη υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης αεροσκάφους των Malaysian Airlines, η σειρά Manifest παρουσιάζει τον σάλο που προκαλείται, όταν οι επιβάτες της πτήσης Montego 828, οι οποίοι θεωρούνταν νεκροί για 5 χρόνια επιστρέφουν ξαφνικά στην πατρίδα τους. Χωρίς να έχουν αίσθηση του χρόνου που έλειπαν, έρχονται αντιμέτωποι με σοκαριστικές αλλαγές, καθώς συγγενείς και φίλοι έχουν πλέον προχωρήσει τη ζωή τους.

Τότε, μερικοί από αυτούς βάζουν στόχο να μάθουν τι ακριβώς συνέβη στην πτήση και πώς μεταφέρθηκαν στο μέλλον. Στη 2η σεζόν, οι πρωταγωνιστές της ιστορίας συνεχίζουν το ξετύλιγμα του νήματος, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσουν όσους αντιμάχονται την αποκάλυψη της αλήθειας (Τρίτη 7/1, 10.00).

Το Project Blue Book θα μας μεταφέρει και στον 2ο κύκλο, στα αρχηγεία των πολεμικών δυνάμεων των ΗΠΑ, στις δεκαετίες 1940-1970, περίοδο κατά την οποία ο Δρ. Άλεν Χάινεκ (Έινταν Γκίλεν – Game of Thrones), ανέλαβε τη διερεύνηση και επίλυση εκατοντάδων υποθέσεων, πολλές από τις οποίες παραμένουν μέχρι σήμερα μυστήριο, όπως αυτή του Flatwoods Monster στη West Virginia και του Gorman Dogfight στο Fargo. Η σειρά είναι βασισμένη σε πραγματικές έρευνες που διεξήχθησαν λόγω μεταφυσικών φαινομένων που συσχετίστηκαν με UFO. Στη νέα σεζόν παρουσιάζεται η ξακουστή υπόθεση Roswell στο New Mexico του 1947 (Κυριακή 26/1, 23.00).

Η σειρά που εξυμνεί το “girl power” The Bold Type, επιστρέφει με νέα επεισόδια, παρουσιάζοντας νέες καθημερινές προκλήσεις των τριών φίλων Τζέιν, Κατ και Σάτον. Στην 4η σεζόν, η επαγγελματική ανέλιξη, τα προσωπικά διλήμματα και αναζητήσεις βρίσκονται για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ζωή της πρώην διευθύντριας του περιοδικού Cosmopolitan, Τζοάννα Κολς. H σειρά θα κάνει Α΄ προβολή στην COSMOTE TV, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ (Τρίτη 28/1, 00.00).

Τέλος, η νέα σειρά FBI Most Wanted spin-off της σειράς FBI μας βάζει στα άδυτα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας στρατηγικές, μυστικές επιχειρήσεις και τακτικές σύλληψης διαβόητων εγκληματιών. Το σενάριο και η παραγωγή της σειράς φέρουν αντίστοιχα την υπογραφή των βραβευμένων με Emmy Ρενέ Μπάλσερ (Law & Order) και Ντικ Γουλφ (FBI, Law & Order) (Τετάρτη 8/1, 23.00).

Οι σειρές θα προβάλλονται στο COSMOTE SERIES HD, ενώ ταυτόχρονα με την προβολή τους στο κανάλι, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα για δωρεάν on demand θέαση στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.