ΠΑΟΚ-Κηφισιά, Αστέρας Τρ.-ΟΦΗ, όλη η Premier League, Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν-Λανς στο Novasports - iefimerida.gr

Αυτή η εβδομάδα όπως και όλη η υπόλοιπη σεζόν δεν χάνεται με τίποτα στη Nova και στο γήπεδο του Novasports!

Οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – Κηφισιά (27/8, 21:00) και Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (26/8, 20:00) για την 2η αγωνιστική της StoiximanSuperLeague. Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν και με τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τον Γιαννίκο Δούσκα, «Monday Football Club» με τον Ντέμη Νικολαΐδη και τον Γιάννη Πάγκο.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική και αναμετρήσεις που αναμένονται ιδιαιτέρως συναρπαστικές. Ξεχωρίζουν οι αγώνες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νότιγχαμ Φόρεστ (26/8, 17:00), Άρσεναλ – Φούλαμ (26/8, 17:00), Νιουκάστλ – Λίβερπουλ (27/8, 18:30), Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι (27/8, 16:00). Οι συνδρομητέςθα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν ζωντανά και αποκλειστικά και τις 380 συναρπαστικές αναμετρήσεις της Premier League. Το Novasports, με την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα και με τη φωνή του κορυφαίου Έλληνα σπορτκάστερ Χρήστου Σωτηρακόπουλου, με το ειδικό κανάλι NovasportsPremierLeague και με τις εκπομπές PremierLeagueKickOff και PremierLeagueShow θα καλύψει με τον αρτιότερο και πληρέστερο τρόπο το πρωτάθλημα που συγκινεί εκατομμύρια φιλάθλους ανά τον κόσμο. Και μην ξεχνάτε η PremierLeague θα παίζει αποκλειστικά στο Novasports μέχρι το 2028!

Η συναρπαστική Bundesliga που φέτος κλείνει 60 χρόνια ιστορίας συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική εκεί όπου θα αναμετρηθούν Λειψία – Στουτγκάρδη (25/8, 21:30), Μπόχουμ – Ντόρτμουντ (26/8, 16:30), Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν (26/8, 19:30) και Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ (27/8, 18:30).

Η La Liga EASportsμε το μοναδικό θέαμα στα ισπανικά γήπεδα μπαίνει στην 3η αγωνιστική με τις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν να είναι Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης (25/8, 22:30), Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα (27/8, 18:30) και Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης (28/8, 22:30). Στη Ligue 1δεσπόζει το ντέρμπι Παρί Σεν Ζερμέν – Λανς (26/8, 22:00) καθώς και τα παιχνίδια Λοριάν – Λιλ (27/8, 18:05) και Νις – Λιόν (27/8, 21:45). Συναρπαστική δράση έχουμε και στα πρωταθλήματα της ολλανδικής Eredivisie, της βελγικήςJupilerProLeague, της γερμανικής2.Bundesliga, της ισπανικής LaLigaHypermotionκαι της ιταλικήςSerieB.

Και όλα αυτά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο γήπεδο του Novasports σε μία σεζόν με περισσότερους από 3.500 LIVE αγώνες, από 40 και πλέον κορυφαίες διοργανώσεις, με περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά ντέρμπ!

Οι λάτρεις των σπορ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν WTA 250 Tennis in the Land, Cleveland στο τένις καθώς και ONE Friday Fights 30,στις μαχητικές τέχνες.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (24-28/8) έχει ως εξής στο Novasports:

Πέμπτη 24 Αυγούστου

18:00 WTA 250 TennisintheLand, Cleveland – Α’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

20:00 WTA 250 TennisintheLand, Cleveland – Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 WTA 250 TennisintheLand, Cleveland – Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Παρασκευή 25 Αυγούστου

01:30 WTA 250 TennisintheLand, Cleveland – Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

15:30 Αγώνες πυγμαχίας ΟΝΕ FridayFights 30 Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 2.Bundesliga – 4η αγωνιστική: Σάλκε-Χόλσταϊν Κίελ Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:30 LaLiga EA Sports – 3η αγωνιστική: Λας Πάλμας-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 Bundesliga – 2η αγωνιστική: Λειψία-Στουτγκάρδη Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 WTA 250 TennisintheLand, Cleveland – Α’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

22:00 Ligue 1 – 3η αγωνιστική: Ναντ-Μονακό Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Premier League – 3η αγωνιστική: Τσέλσι-Λούτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

22:30 LaLiga EA Sports: Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:30 LaLiga Hypermotion – 3η αγωνιστική: Καρταχένα-Λεβάντε Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Σάββατο 26 Αυγούστου

01:30 WTA 250 TennisintheLand, Cleveland – Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον ΆγγελοΣτυλιαδη

14:30 Premier League: Μπόρνμουθ-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του ΧρήστουΣωτηρακόπουλου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον ΗλίαΒλάχο

16:30 Matchday Live ΛεπτόπροςΛεπτόNovasports Prime με τον ΗλίαΒλάχο

16:30 Bundesliga: Μπόχουμ-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Κολωνία-Βόλφσμπουργκ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

16:30 Bundesliga: Ντάρμσταντ-Ουνιόν Βερολίνου Novasportsextra3 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

16:30 Bundesliga: Χαϊντενχάιμ-Χόφενχαϊμ Novasportsextra4 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Άρσεναλ-Φούλαμ Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

17:00 Premier League: Έβερτον-Γουλβς Novasports5 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας Novasports News σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

18:00 Ligue 1: Μαρσέιγ-Μπρεστ Novasports4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον ΗλίαΒλάχο

19:30 Premier League: Μπράιτον-ΓουέστΧαμ Novasports Premier League σε περιγραφή τουΤάσουΜπαϊρακτάρη

19:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-ΜπάγερΛεβερκούζεν Novasports3 σε περιγραφή τουΣπύρουΔημολίτσα

20:00 Stoiximan Super League – 2η αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ των Γιώργου Αργυρόγλου και Αποστόλη Νταλούκα

20:00 LaLiga EA Sports: Κάδιθ-Αλμερία Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

20:00 WTA 250 TennisintheLand, Cleveland – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

20:30 LaLiga ΕΑ Sports: Γρανάδα-Μαγιόρκα Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 2.Bundesliga: Αννόβερο-Αμβούργο Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

22:00 Η Ώρα των πρωταθλητών στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα

22:00 Ligue 1: Παρί Σεν Ζερμέν-Λανς Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:30 LaLiga EA Sports: Σεβίλλη-Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Κυριακή 27 Αυγούστου

14:00 Ligue 1: Ρεν-Χάβρη Novasports News σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

14:30 2.Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Μαγδεμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

15:30 Eredivisie – 3η αγωνιστική: Φέγενορντ-AlmereCity Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:00 Premier League: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Μπέρνλι-Άστον Βίλα Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasportsextra1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Jupiler Pro League – 5η αγωνιστική: Σιντ Τρούιντεν-Σερκλ Μπριζ Novasports News σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

18:05 Ligue 1: Λοριάν-Λιλ Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:30 LaLiga EA Sports: Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

18:30 Premier League: Νιούκαστλ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

18:30 Bundesliga: Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:30 Jupiler Pro League – 5η αγωνιστική: Άντερλεχτ-Σαρλερουά Novasports4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

20:30 Premier League The Show Novasports Premier League με τονΆγγελοΣτυλιάδη

20:30 LaLiga EA Sports: Βαλένθια-Οσασούνα Novasports5 σε περιγραφή του ΜιχάληΚατσαφάδου

21:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ – Κηφισιά Novasports Prime σε περιγραφή του ΓιάννηΠάγκου και ρεπορτάζ των ΚωστήΜπότσαρη και ΕυγένιουΔαδαλιάρα

21:30 Serie B – 2η αγωνιστική: Καταντζάρο-Τερνάνα Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 Ligue 1: Νις-Λιόν Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:30 LaLiga EA Sports: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

23.15 Η Ώρα των Πρωταθλητών στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα

Δευτέρα 28 Αυγούστου

20:00 MondayFootballClubστοNovasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο

20:30 LaLiga ΕΑ Sports: Χετάφε-Αλαβές Novasports1

22:30 LaLiga EA Sports: Βαγιεκάνο-ΑτλέτικοΜαδρίτης Novasports Prime

22:30 LaLiga Hypermotion – 3η αγωνιστική: Σανταντέρ-Ουέσκα Novasports2