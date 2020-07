Κυριακή με άρωμα OSCAR στην Cosmote TV - Πρεμιέρα για το Bohemian Rhapsody με τον Ράμι Μάλεκ

To οσκαρικό «Bohemian Rhapsody» με τον Ράμι Μάλεκ για τη ζωή και τη πορεία στην παγκόσμια μουσική σκηνή του Φρέντι Μέρκιουρι και των Queen έρχεται στην Cosmote TV.

Πολυσυζητημένες ταινίες που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς, όπως το οσκαρικό «Bohemian Rhapsody» με τον Ράμι Μάλεκ που θα μας θυμίσει ξεχωριστές στιγμές και σημεία καμπής για τη ζωή και τη πορεία στην παγκόσμια μουσική σκηνή του Φρέντι Μέρκιουρι και των Queen, νέους κύκλους επεισοδίων από επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές («Save Me Too») και σινεφίλ παραγωγές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου («Η Ομορφιά της Ύπαρξης») θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της COSMOTE TV, την εβδομάδα 9 - 16/7.

Από το πρόγραμμα δε λείπουν ακόμα εκπομπές και ντοκιμαντέρ που προβάλλονται στα υπόλοιπα κανάλια που είναι διαθέσιμα μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας (FOX Life, BBC Earth).

Bohemian Rhapsody – Πρεμιέρα

H ζωή και καριέρα του εμβληματικού frontman του συγκροτήματος Queen Φρέντι Μέρκιουρι αναβιώνει μέσα από την βραβευμένη με 4 OSCAR ταινία του Μπράιαν Σίνγκερ (X-Men, Συνήθεις Ύποπτοι), Bohemian Rhapsody. Η αναδρομή της ταινίας ξεκινά από τη δημιουργία της μπάντας το 1970 ως την ιστορική εμφάνισή της το 1985 στο Γουέμπλεϊ, στο πλαίσιο της συναυλίας 'Live Aid' (Κυριακή 12/7, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

Five Feet Apart – Α’ τηλεοπτική προβολή

Δυο έφηβοι που πάσχουν από την ίδια γενετική πάθηση γνωρίζονται στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, έχοντας ωστόσο ως υποχρέωση να κρατήσουν αποστάσεις ασφαλείας για λόγους υγείας. Η συνθήκη αυτή τους δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα, όταν η συχνή τους επικοινωνία οδεύει στη δημιουργία ερωτικής σχέσης. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Κόουλ Σπράους (Riverdale) και η Χάλεϊ Λου Ρίτσαρντσον (Διχασμένος) (Σάββατο 11/7, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Οι Νεκροί δεν Πεθαίνουν (The Dead Don't Die) – Άνταμ Ντράιβερ, Μπιλ Μάρεϊ και Κλόι Σεβινί VS ζόμπι

To αφιέρωμα «Horror Nights» του COSMOTE CINEMA 2HD συνεχίζεται με την ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Οι Νεκροί δεν Πεθαίνουν (The Dead Don't Die)». Μετά το βραβευμένο στις Κάννες «Paterson», ο Αμερικανός σκηνοθέτης συνεργάζεται και πάλι με τον Άνταμ Ντράιβερ, καθώς και με τους Μπιλ Μάρεϊ και Κλοέ Σεβινί, οι οποίοι είναι αστυνομικοί και περιπολούν σε μία μικρή και ήσυχη κωμόπολη. Όταν μια σειρά παράξενων φαινομένων όπως η εμφάνιση ζόμπι γίνουν αντιληπτές, η ομαλή καθημερινότητα των κατοίκων διαταράσσεται και οι τρεις τους καλούνται να σώσουν την κατάσταση. Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί πλειάδα δημοφιλών καλλιτεχνών, όπως οι: Τίλντα Σουίντον, Ντάνι Γκλόβερ, Στιβ Μπουσέμι, Ίγκι Ποπ, Σελίνα Γκομέζ. (Πρεμιέρα - Τρίτη 14/7, 22.00).

Η Ομορφιά της Ύπαρξης & Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα – Βραβευμένες ευρωπαϊκές παραγωγές σε Α΄ τηλεοπτική προβολή

O Σουηδός σκηνοθέτης Ρόι Άντερσον (Ένα περιστέρι έκατσε σε ένα κλαδί συλλογιζόμενο την ύπαρξή του, Τραγούδια από τον δεύτερο όροφο) αποτυπώνει μέσα από το «Η Ομορφιά της Ύπαρξης (About Endlessness)» καθημερινές, σουρεαλιστικές και όμορφες στιγμές, σε έναν στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη ζωή, με τη χαρά και τη λύπη, το ασήμαντο και το σημαντικό να μπλέκονται διαρκώς (Πέμπτη 9/7, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres). Η ταινία βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Βενετίας. Επίσης, η βραβευμένη στο ίδιο φεστιβάλ γερμανική παραγωγή Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα (Never Look Away) του Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ (Οι Ζωές Των Άλλων), μας μεταφέρει στη μεταπολεμική Ανατολική Γερμανία, όπου ένας νεαρός φοιτητής της Καλών Τεχνών ερωτεύεται την κόρη ενός πρώην ναζί γιατρού, που αντιτίθεται στη σχέση τους. Κανείς από τους δύο άντρες όμως δεν γνωρίζει πως τους συνδέει ένα αποτρόπαιο μυστικό από το παρελθόν. Η ταινία απέσπασε παράλληλα και 2 υποψηφιότητες για OSCAR® (Πέμπτη 16/7, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Πρεμιέρα στην COSMOTE TV για το ανατρεπτικό «Υπάρχει Θεός, το Όνομά της Είναι Πετρούνια (God Exists, Her Name Is Petrunya)»

Ο καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων τελειώνει επεισοδιακά. Κόντρα στην παράδοση, μια γυναίκα βουτά στο νερό και πιάνει τον σταυρό των Θεοφανίων. Τότε, η εξοργισμένη ανδροκρατούμενη κοινωνία πασχίζει να τη συνετίσει (Τετάρτη 15/7, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD, ζώνη Ladies First).

Save Me Too Ε1 – Νέος κύκλος επεισοδίων

Δεκαεπτά μήνες από την εξαφάνιση της Τζόντι, ένα πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια του Νέλι οργανώνεται στην αγαπημένη του παμπ. Τη γιορτή όμως διακόπτει η αστυνομία, που έχει να κάνει μια συγκλονιστική ανακοίνωση. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Λένι Τζέιμς (The Walking Dead), ο οποίος τελεί και χρέη σεναριογράφου και η Σούζαν Λιντς (Πρεμιέρα - Τετάρτη 15/7, με όλα τα επεισόδια back2back, 22.00, COSMOTE SERIES HD).

Πρωτεύοντα – Νέα Σειρά του BBC Earth

Τα πιο ασυνήθιστα και παράξενα πρωτεύοντα του κόσμου, όπως οι γιγάντιοι γορίλες και οι μικροσκοπικοί λεμούριοι παρουσιάζονται μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του BBC Earth «Πρωτεύοντα». Η νοημοσύνη, οι δεσμοί που δημιουργούν με άλλα ζώα, οι συνήθειες και η διατροφή αποκαλύπτονται στη μικρή οθόνη (Πρεμιέρα – Πέμπτη 9/7, 23.00).

JAMIE & JIMMY'S FOOD FIGHT CLUB 8

Οι Jamie και Jimmy επιστρέφουν στην άκρη της προβλήτας Southend Pier, όπου το παραλιακό τους καφέ καλωσορίζει διάσημες προσωπικότητες για μαθήματα ζωής στη μαγειρική. Ανακαλύπτοντας συνταγές που σημαίνουν κάτι για κάθε έναν από τους προσκεκλημένους, ο Jamie Oliver προσφέρει ένα προσωπικό ταξίδι στο χρόνο μέσα από το φαγητό (Νέα Σεζόν - Τετάρτη 15/7, 21.00, FOX Life).