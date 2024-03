Το «αιώνιο» ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR για τη EuroLeague αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports - iefimerida.gr

Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR για την EuroLeague θα κριθεί αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports και η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα θα είναι εκεί για να το καλύψει με τον αρτιότερο τρόπο!

Οι λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 19:45 θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά στο NovasportsPrime το ντέρμπι των «αιωνίων» για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ.

Η δημοσιογραφική ομάδα του Novasports από τις 18:00 θα μεταφέρει στους συνδρομητές το παλμό του ντέρμπι στο ΣΕΦ με την εκπομπή «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου με όλα τα τελευταία νέα πριν την αναμέτρηση, αναλύσεις, δηλώσεις. Καλεσμένοι στο στούντιο για να σχολιάσουν το μεγάλο ντέρμπι θα είναι οι Παναγιώτης Φασούλας και Κώστας Παταβούκας. Στις 19:45 θα ακολουθήσει η μετάδοση σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη, του Αποστόλη Λάμπου και του Θάνου Σολούκου. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα θα ακολουθήσει το Β΄ μέρος της εκπομπής «Playmakers» με όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν LIVE και όλους τους υπόλοιπους αγώνες της EuroLeague με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις Βίρτους Μπολόνια-Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα-Παρτίζαν. Όλη η αγωνιστική δραστηριότητα της EuroLeague θα είναι στην αγαπημένη μπασκετική εκπομπή «Playmakers» όπου οι Novasports basketball experts δίνουν το «παρών» σε κάθε αγωνιστική ημέρα με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη. Ο οικοδεσπότης Γρηγόρης Παπαβασιλείου, η Δώρα Παντέλη και όλη η δημοσιογραφική ομάδα αναλύουν και σχολιάζουν μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του μπάσκετ όλα όσα γίνονται κάθε εβδομάδα στα ευρωπαϊκά παρκέ. Οι «Playmakers» μεταδίδονται παράλληλα στο κανάλι του Novasports στο YouTube στην ενότητα Live ενώ όλες οι ειδήσεις, το ρεπορτάζ και τα στιγμιότυπα θα αναρτώνται στην ενότητα EuroLeague του novasports.gr.

Στο EuroCupτα φώτα πέφτουν στην προημιτελική φάση και τους νοκ άουτ αγώνες Μπουργκ-Προμετέι (12/3, 20:30), Κλουζ Ναπόκα-Λόντον Λάιονς (13/3, 19:00), Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας (13/3, 19:30) και Παρί-Μπανταλόνα (14/3, 21:45).



Η Δώρα Παντέλη, κάθε Τετάρτη στις 22:30 στο Novasports4, μέσα από την εκπομπή «Ανάλυσέ το» υποδέχεται στο studio της Novibet εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του μπάσκετ και μαζί σχολιάζουν και αναλύουν την αγωνιστική δραστηριότητα της EuroLeague.

Παράλληλα, στο επίσημο site του novasports, η ενότηταEuroLeagueFantasyChallengehttps://greekfantasychallenge.novasports.gr/el/home όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα Fantasy για την EuroLeague και το EuroCup με τους αγαπημένους του παίκτες, να ανταγωνιστεί τους φίλους του σε ιδιωτικά πρωταθλήματα και να κερδίσει μοναδικά δώρα! Το EuroLeague Fantasy Challenge είναι το επίσημο Fantasy παιχνίδι των EuroLeague & EuroCup .

Παράλληλα, οι φίλοι του κολεγιακού πρωταθλήματος NCAA θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικό θέαμα με τα Big 12 Tournament Championship, ACC Championship, SEC Championship και AAC Championship.

Και φυσικά κάθε Τρίτη στις 22:30 στο Novasports4 στις οθόνες των συνδρομητών του Novasports έρχεται το περίφημο TheSkweekshowbyTonyParker. Ένα καινοτόμο lifestyle show με άρωμα και….ήχο μπάσκετ, καθώς Skweek, σημαίνει το τρίξιμο του παπουτσιού στο παρκέ. Βάζοντας στο επίκεντρο την αυθεντικότητα, ο Tony Parker, 4 φορές πρωταθλητής στο NBA και 6 φορές NBA All Star, προσκαλεί τους φίλους του να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και να εμπνεύσουν τους λάτρεις του μπάσκετ παγκοσμίως. Στο επεισόδιο της Τρίτης 12/3 καλεσμένος είναι ο γνωστό street artist Hopare.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (12-18/3) έχει ως εξής στο Novasports:

Τρίτη 12 Μαρτίου

20:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA Novasports4 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

20:30 EuroCup – Προημιτελικός: Μπουργκ-Προμετέι Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Τετάρτη 13 Μαρτίου

19:00 EuroCup – Προημιτελικός: Κλουζ Ναπόκα-Λόντον Λάιονς Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:30 EuroCup – Προημιτελικός: Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 14 Μαρτίου

18:00 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:45 EuroLeague – 29η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη, του Αποστόλη Λάμπου και του Θάνου Σολούκου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 EuroLeague: Άλμπα Βερολίνου-Μονακό Novasports3 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:45 EuroCup – Προημιτελικός: Παρί-Μπανταλόνα Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Παρασκευή 15 Μαρτίου

21:00 EuroLeague Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις Κάουνας Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:30 Playmakers Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Κυριακή 17 Μαρτίου

00:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA – Big 12 TournamentChampionship Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

02:30 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA - ACCChampionship Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

19:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA - SEC Championship Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA - AAC Championship Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου