Οι all-star cast σειρές The Stand και Your Honor αποκλειστικά στην COSMOTE TV

H COSMOTE TV υποδέχεται τον Δεκέμβριο με πολυαναμενόμενους τίτλους σειρών, που αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους, θα κάνουν Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια COSMOTE SERIES & MARATHON HD.

Ειδικότερα, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την all-star cast παραγωγή «The Stand», που βασίζεται στο ομώνυμο best seller του Στίβεν Κινγκ, με τους Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (True Blood), Γούπι Γκόλντμπεργκ (Ghost), Τζέιμς Μάρσντεν (X-Men, 30 Rock), Άμπερ Χερντ (Aquaman), Γκρεγκ Κινίαρ (As Good as it Gets) και τον εκκεντρικό Μέρλιν Μάνσον σε ρόλο-έκπληξη. Στην COSMOTE TV έρχεται και το δικαστικό θρίλερ «Your Honor» με τον υποψήφιο για OSCAR και βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Μπράιαν Κράνστον (Breaking Bad, Trumbo).

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων και η σειρά «Fleabag» που υπογράφει η σεναριογράφος του Killing Eve, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, και νέοι κύκλοι επεισοδίων από σειρές που έχει αγαπήσει το ελληνικό κοινό, όπως: «Tin Star»,«Magnum P.I.», «MacGyver» κ.ά.

